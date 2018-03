Hart aber fair heute: Gäste und Thema

19:20 Uhr

Bei "Hart aber fair" heute am 12. März diskutieren Frank Plasberg und seine Gäste das Thema Müll im Meer und seine Folgen.

"Hart aber fair" heute im Ersten beschäftigt sich mit dem Thema vermüllte Meere. "Ein Ozean voller Plastik - ertrinken die Meere in unserem Müll?" lautet die Frage der Talkshow.

Tatsächlich ist der Strom an Müll, der von Schiffen, über Flüsse oder durch Verwehungen ins Meer gelangt, kaum zu kontrollieren. Schätzungsweise 600.000 Kubikmeter Müll liegen allein auf dem Boden der Nordsee, jedes Jahr kommen etwa 20.000 Kubikmeter dazu, heißt es etwa beim Naturschutzbund Deutschland.

Ein Problem dabei ist, dass Plastik Jahrzehnte, oft Jahrhunderte benötigt, ehe es sich zersetzt. Einer Statistik des Umweltbundesamtes zufolge braucht eine Plastiktüte um die 20 Jahre, bis sie zerfällt. Lächerlich wenig im Vergleich zu einer Plastikflasche, die dafür fast ein halbes Jahrhundert benötigt. Bei einer Angelschnur dauert das sogar bis zu 600 Jahre.

"Riesige Müllstrudel mitten im Ozean - wie gefährdet ist der blaue Planet? Und was macht dieser Müll mit uns, beim Baden im Meer, mit dem Fisch, den wir essen? Brauchen wir wirklich Plastikverpackungen und Tüten bei jedem Einkauf, Mikroplastik in Kosmetik und Deorollern?" Das sind die Fragen, die Moderator Frank Plasberg heute bei "hart aber fair" diskutieren möchte.

Robert Habeck (B'90/Grüne, Bundesvorsitzender; Umweltminister Schleswig-Holstein)

(B'90/Grüne, Bundesvorsitzender; Umweltminister Schleswig-Holstein) Heike Vesper (Biologin; Leiterin des Fachbereichs Meeressschutz beim WWF)

(Biologin; Leiterin des Fachbereichs Meeressschutz beim WWF) Dirk Steffens (Wissenschaftsjournalist)

(Wissenschaftsjournalist) Rüdiger Baunemann (Hauptgeschäftsführer PlasticsEurope Deutschland e.V.)

(Hauptgeschäftsführer PlasticsEurope Deutschland e.V.) Thomas Roeb (Handels- und Marketingexperte, Professor für Handelsbetriebslehre an der Hochschule Bonn-Rhein Sieg)

Im Einzelgespräch mit Frank Plasberg ist Kerstin Mommsen, eine Journalistin die versucht, mit ihrer Familie im Selbstversuch auf Plastik zu verzichten.

