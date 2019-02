"Hart aber fair" heute: Gäste und Thema

15:18 Uhr

"Hart aber fair": Heute am 25.02.19 diskutieren die Gäste von Frank Plasberg über das Thema Heimat. Der Titel sorgt für Kritik. Wer diskutiert am Montag mit?

Die Gäste bei "Hart aber fair" heute am 25.02.19 diskutieren über das Thema "Heimat Deutschland - nur für Deutsche oder offen für alle?". Diese Formulierung sorgt schon vor der Ausstrahlung für Kritik in den sozialen Netzwerken. Die Berliner SPD-Politikerin Sawsan Chebli schrieb dazu: "Diese Sprache ist der Grund, warum auch mir gesagt wird, ich soll in meine Heimat zurück, ein Grund für Drohungen, die ich bekomme, für den Hass." Der verantwortliche WDR kündigte aber an, an dem Namen festhalten zu wollen.

Kontrovers wird die Debatte am Montagabend auf jeden Fall: Immer wieder wird in Deutschland über den Begriff Heimat gestritten. Mit Horst Seehofer gibt es sogar einen Heimatminister. Der hatte bei Amtsantritt von einem Jahr angekündigt, schnell konkrete Maßnahmen zu ergreifen - bis heute gibt es aber nicht einen einzigen Gesetzentwurf.

Stattdessen wird Heimat meist im Zusammenhang mit der Einwanderung diskutiert. Bei "Hart aber fair" heute lauten daher auch Fragen: Für wen ist Deutschland Heimat? Für alle, die hier leben? Oder nur für die, die von hier stammen? Fünf Gäste beschäftigen sich mit der Frage. Wer ist dabei?

"Hart aber fair": Gäste heute am 25.02.19

Katrin Göring-Eckardt (Grüne): Fraktionsvorsitzende

Katrin Göring-Eckardt gehört zu den Gästen bei "Hart aber fair" heute. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archiv)

Hubert Aiwanger (Freie Wähler): Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, stellvertretender bayerischer Ministerpräsident

Idil Baydar: Kabarettistin

Armin Nassehi: Professor für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München

Nikolaus Blome: Stellvertretender Chefredakteur der Bild, Leiter des Ressorts Politik

"Hart aber fair" live im TV und Stream - und Wiederholungen in der Mediathek

"Hart aber fair" läuft in der Regel jeden Montag ab 21 Uhr in der ARD. Wer die Talkshow im Free-TV sehen möchte, muss zu dieser Uhrzeit damit einfach das Erste einschalten.

Die Sendung lässt sich aber auch ohne Fernseher anschauen, da die ARD hier auf dieser Seite kostenlos und frei verfügbar einen Live-Stream anbietet. Auf mobilen Geräten lässt sich dieser auch über eine App aufrufen.

Doch Zuschauer sind nicht zwingend an die Sendezeit am Montagabend gebunden. Denn auch Wochen später lassen sich von "Hart aber fair" noch ganze Folgen als Wiederholung aufrufen. Über diesen Link gelangen Sie zur Mediathek des Sender, in der Sie vergangene Talkshows nachholen können. Und auch im TV gibt es Wiederholungen - unter anderem in der Nacht auf Dienstag.

Faktencheck überprüft Aussagen der Gäste bei "Hart aber fair"

"Hart aber fair" ist aus dem deutschen Talkshow-Angebot kaum noch wegzudenken. Die erste Folge lief am 31. Januar 2001 im WDR. Dort bliebt die Sendung bis zum 10. Oktober 2007 und lief dort mit 90 Minuten langen Ausgaben. Dann wechselte die Talkshow ins Erste und war dort zuerst mittwochs zu sehen, bevor sie dann ihren heutigen Sendeplatz am Montagabend bekam.

Wie der Name "Hart aber fair" schon ausdrückt, setzt die Talkshow auf kontroverse Diskussionen. Die Gäste müssen sich dabei darauf einstellen, dass ihre Aussagen überprüft werden. Eine Redaktion recherchiert nämlich die Behauptungen noch einmal nach und veröffentlicht nach den Sendungen einen Faktencheck.

Fest zum Konzept von "Hart aber fair" gehört außerdem, dass sich Zuschauer in die Debatte einmischen können. Sie können ihre Meinung oder Nachfragen auf verschiedenen Wegen einbringen. "Zuschaueranwältin" Brigitte Büsch konfrontiert die Gäste im Studio dann damit.

Telefon: 0800 / 5678-678

0800 / 5678-678 Fax: 0800 / 5678-679

0800 / 5678-679 E-Mail: hartaberfair@wdr.de

"Hart aber fair": Das ist Frank Plasberg

Moderator Frank Plasberg leitet die Diskussionen seit dem Beginn der Talkshow im Jahr 2001. Der Journalist schrieb in jungen Jahren vor allem - unter anderem für die Rheinische Post, als Volontär für die Schwäbische Zeitung oder später für die Münchner Abendzeitung.

Dann begann er, Radiosendungen und TV-Formate zu moderieren. Von 1987 bis 2002 war er einer der Moderatoren der WDR-Sendung "Aktuelle Stunde" - ab 1993 hatte er als Redaktionsleiter die Verantwortung dafür. Mit "Hart aber fair" startete dann die Talkshow, mit der Frank Plasberg mittlerweile seit 18 Jahren jede Woche ein großes Publikum erreicht. (sge)

