"Hart aber fair" heute: Gäste und das Thema am 1. Oktober 2018 Panorama

Bei "Hart aber fair" geht es heute um den Erdogan-Besuch in Deutschland. Prominente Gäste diskutieren über das Thema - darunter Peter Altmaier und Cem Özdemir.

Der Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland sollte die Beziehung zwischen den beiden Ländern verbessern - hat aber keine Annäherung gebracht. Bei der Eröffnung der Ditib-Zentralmoschee in Köln warf Erdogan Deutschland unter anderem Rassismus vor. Die Türkische Gemeinde in Deutschland sprach von einem Scherbenhaufen. Der Vorsitzende Gökay Sofuoglu sagte: "Bei der Eröffnung der zentralen Ditib-Moschee in Köln haben sowohl die türkische als auch die deutsche Seite die Chance zu einem gemeinsamen, versöhnlichen Auftritt verpasst."

"Hart aber fair" greift das Thema am 1. Oktober 2018 auf. Ab 21 Uhr dreht sich die Diskussion in der ARD um die folgende Frage: "Spalten statt einen - welche Folgen hat der Erdogan-Besuch?"

Dabei wird auch die Frage aufgeworfen, ob Erdogan solch einen großen "Staats-Tamtam" überhaupt verdient habe, obwohl in der Türkei Deutsche inhaftiert sind. Überwiegen die gemeinsamen Interessen wie beim Flüchtlingsdeal?

Frank Plasberg diskutiert mit prominenten Gästen über diese Fragen. Darunter befindet sich auch Cem Özdemir, der ein scharfer Kritiker von Erdogan ist. Nach dessen Besuch hatte der Grünen-Politiker den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland gesagt: "Von Normalität sind beide Länder genauso weit entfernt wie vor dem Besuch."

Cem Özdemir begrüßte Erdogan beim Staatsempfang und richtete kritische Worte an ihn. Bild: Bernd von Jutrczenka, dpa

Welche Gäste sind bei "Hart aber fair" heute Abend insgesamt dabei? Hier gibt es die Übersicht.

"Hart aber fair": Gäste am 1. Oktober 2018

Peter Altmaier (CDU): Bundesminister für Wirtschaft und Energie

Cem Özdemir (Grüne): Bundestagsabgeordneter, von 2008 bis 2018 Bundesvorsitzender der Grünen

Mustafa Yeneroglu: AKP-Abgeordneter der Großen Nationalversammlung der Türkei

Tugba Tekkal: Initiatorin des Integrations-Projekts „Scoring Girls“, Mitgründerin von Háwar.help, einem Verein, der sich für die Rechte jesidischer Frauen einsetzt, ehemalige Spielerin des 1. FC Köln

Fritz Schramma: Kölner Oberbürgermeister a.D., setzte sich für den Bau der großen Zentralmoschee in Köln ein

"Hart aber fair" im TV und in der Mediathek sehen

Die Talkshow läuft jeden Montag um 21 Uhr in der ARD. Sie lässt sich nicht nur im TV sehen, sondern auch hier im Live-Stream des Senders. Außerdem ist es möglich, alte Folgen hier in der Mediathek nachzuholen.

