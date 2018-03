21:15 Uhr

"Hart aber fair" heute: Gäste und das Thema am 5. März 2018 Panorama

Bei "hart aber fair" mit Frank Plasberg ist heute Abend die Essener Tafel das große Thema. Und das sind die Gäste der Sendung am 5. März 2018.

"Hart aber fair" heute am 5. März 2018 befasst sich mit dem Thema "Fremde gegen Deutsche, Arme gegen Arme: Was zeigt der Fall der Essener Tafel?" Frank Plasberg und seine Gäste diskutieren ab 21.45 Uhr - etwas später als üblich - die Entscheidung der Essener Tafel, Lebensmittel vorerst nur noch an Deutsche auszugeben.

Die Essener Tafel betreut rund 6000 Bedürftige und verteilt Lebensmittel, die ansonsten vernichtet würden. Der Andrang ist groß, das verfügbare Angebot begrenzt. Drei Viertel der in Essen registrierten Hilfsempfänger sind Ausländer und Flüchtlinge. Der Aufnahmestopp war erfolgt, weil einheimische Bedürftige – alleinerziehende Mütter, Rentnerinnen – von der ausländischen Klientel in den Warteschlangen teils bedrängt und weggeschubst wurden und zunehmend leer ausgingen.

Über die Entscheidung der Tafel wird nun - nicht nur bei "hart aber fair" gestritten: War das ein fremdenfeindliches Signal oder ein verständlicher Hilferuf? Werden ehrenamtliche Helfer bei uns allein gelassen, Arme gegen Arme ausgespielt?"

Hart aber fair" heute mit diesen Gästen

Das sind die Gäste, mit denen Frank Plasberg heute das Thema diskutiert:

Manfred Baasner (Vorsitzender der Wattenscheider Tafel e.V.)

(Vorsitzender der Wattenscheider Tafel e.V.) Frank Zander (Musiker, engagiert sich für Obdachlose)

(Musiker, engagiert sich für Obdachlose) Sahra Wagenknecht (Die Linke, Fraktionsvorsitzende)

(Die Linke, Fraktionsvorsitzende) Stephan Mayer (CSU, Innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion)

(CSU, Innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion) Michael Hüther (Wirtschaftswissenschaftler, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln)

Zuschauer können bei "Hart aber fair" mitdiskutierenWie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und über die Internet-Seite www.hart-aber-fair.de ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Kontakt ist auch über Telefon 0800/5678-678, Fax 08005678-679, und Mail hart-aber-fair@wdr.de möglich.

Die "Zuschaueranwältin" Brigitte Büscher sorgte in der Sendung dafür, dass einzelne Beiträge von Zuschauern in die Sendung mit einfließen konnten.

Wer "Hart aber fair" mit Frank Plasberg um 21.45 Uhr verpasst hat, kann die Sendung auch später ansehen. Die ARD veröffentlicht die Folgen immer in der Mediathek. (AZ)

Themen Folgen