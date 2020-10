vor 32 Min.

"Hart aber fair" heute am 19.10.20: Gäste und Thema der Sendung

"Hart aber fair" ist heute am 19.10.20 nicht im TV zu sehen. Hier erfahren Sie, wann die nächste Folge der ARD-Talkrunde von Frank Plasberg zu sehen ist.

Heute am 19.10.20 findet kein "Hart aber fair" mit Frank Plasberg statt. Stattdessen kommt das Special "Exclusiv im Ersten: Was ist los bei der Polizei?". Die nächste Folge von "Hart aber fair" kommt am Montag, 2.11.2020, wieder.

Das war das letzte Thema bei "Hart aber fair": "Das Virus kommt mit Macht zurück - wer schützt jetzt die Alten?" Im vergangenen Frühjahr starben tausende alte Menschen in Pflegeheimen. Frank Plasberg und seine Gäste stellen sich nun unter anderem folgende Fragen: Rollt jetzt, im Herbst, die zweite Infektionswelle auf die Heime zu? Wird sich das Sterben wiederholen? Wie können Alte und Personal besser geschützt werden?

Hier informieren wir Sie über die Inhalte und Gäste der Sendung am 12.10.20.

"Hart aber fair": Das waren die Gäste am 12.10.20

Das sind die Gäste der aktuellen "Hart aber Fair" Sendung:

Burkhard Jung ( SPD ): Oberbürgermeister von Leipzig und Präsident des Deutschen Städtetages

Oberbürgermeister von und Präsident des Deutschen Städtetages Nikolaus Schneider : Ev. Theologe, ehem. Ratsvorsitzender der Ev. Kirche in Deutschland ( EKD )

Ev. Theologe, ehem. Ratsvorsitzender der Ev. Kirche in ( ) Bernd Meurer : Präsident des bpa - Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste, Betreiber dreier Pflegeheime in Bayern und Rheinland-Pfalz

Präsident des bpa - Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste, Betreiber dreier Pflegeheime in und Nina Böhmer : Krankenpflegerin, Autorin "Euren Applaus könnt ihr euch sonst wohin stecken´

Krankenpflegerin, Autorin "Euren Applaus könnt ihr euch sonst wohin stecken´ Prof. Dr. Uwe Janssens : Intensivmediziner, Chefarzt Intensivmedizin des St. Antonius Hospitals Eschweiler , Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI)

Intensivmediziner, Chefarzt Intensivmedizin des Hospitals , Präsident der (DIVI) Im Einzelgespräch: Alex Kienscherf, Ist für seine demenzkranke Frau ins Seniorenheim gezogen

Talkshow: Zuschauer können sich bei "Hart aber fair" einmischen

"Hart aber fair" ist aus dem deutschen Talkshow-Angebot kaum noch wegzudenken. Die erste Folge lief am 31. Januar 2001 im WDR . Dort blieb die Sendung bis zum 10. Oktober 2007 und lief mit 90 Minuten langen Ausgaben. Dann wechselte die Talkshow ins Erste und war dort zuerst mittwochs zu sehen, bevor sie dann ihren heutigen Sendeplatz am Montagabend bekam.

Fest zum Konzept von "Hart aber fair" gehört, dass sich Zuschauer in die Debatte einmischen können. Sie können ihre Meinung oder Nachfragen auf verschiedenen Wegen einbringen, etwa im Gästebuch. "Zuschaueranwältin" Brigitte Büscher konfrontiert die Gäste im Studio dann damit. Wer sich beteiligen möchte, findet hier die Kontaktdaten:

Telefon: 0800 / 5678-678

0800 / 5678-678 Fax: 0800 / 5678-679

0800 / 5678-679 E-Mail: hartaberfair@wdr.de

"Hart aber fair" live im TV und im Stream - Wiederholung in der Mediathek

Die Sendung beginnt um 21 Uhr in der ARD, die auch einen Live-Stream anbietet. Die Zuschauer sind nicht zwingend an die Sendezeit am Montagabend gebunden. Denn auch Wochen später lassen sich von "Hart aber fair" noch ganze Folgen als Wiederholung aufrufen. Über diesen Link gelangen Sie zur Mediathek des Senders, in der Sie vergangene Talkshows nachholen können. Und auch im TV gibt es Wiederholungen - unter anderem in der Nacht auf Dienstag.

Hier bekommen Sie Infos zu weiteren Talkshows:

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen