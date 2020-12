vor 57 Min.

"Hart aber fair" heute am 7.12.20: Gäste und Thema der Sendung

"Hart aber fair" ist heute am 7.12.20 im TV zu sehen. Hier erfahren Sie alles Wichtige zur aktuellen Folge der ARD-Talkrunde von Frank Plasberg.

Heute am 7.12.20 ist wieder "Hart aber fair" mit Frank Plasberg im TV zu sehen.

Das Thema bei "Hart aber fair" lautet heute: "Nur einmal jung und dann im Lockdown – was macht Corona mit der Jugend?" Frank Plasberg diskutiert demnach heute mit seinen Gästen darüber, wie hart die Corona-Krise vor allem die Jugend trifft. Viele sehen ihre Ausbildung oder ihr Studium in Gefahr, auch Freizeitbeschäftigungen wie Sport, Feiern und Freunde treffen sind verboten.

Bei "Hart aber fair" sprechen junge Menschen heute mit Olaf Scholz über ihre Zukunftsängste und Frust.

"Hart aber fair": Das sind die Gäste am 7.12.20

Das sind die Gäste der aktuellen "Hart aber Fair"-Sendung:

Ria Schröder (28): Juristin, Beisitzerin im FDP-Bundesvorstand

Philipp Isterewicz (28): Radio-Moderator 1LIVE und DJ

Alexander Jorde (24): Krankenpfleger auf einer Intensivstation

Sarah-Lee Heinrich (19): Studentin

Franziska Schürken (17): Schülerin

Marcel Seidenzahl (21): Abschluss als Veranstaltungskaufmann, wurde wegen der Coronakrise arbeitslos

Olaf Scholz, SPD, (62): Bundesfinanzminister, Vizekanzler, Kanzlerkandidat der SPD

Talkshow: Zuschauer können sich bei "Hart aber fair" einmischen

"Hart aber fair" ist aus dem deutschen Talkshow-Angebot kaum noch wegzudenken. Die erste Folge lief am 31. Januar 2001 im WDR . Dort blieb die Sendung bis zum 10. Oktober 2007 und lief mit 90 Minuten langen Ausgaben. Dann wechselte die Talkshow ins Erste und war dort zuerst mittwochs zu sehen, bevor sie dann ihren heutigen Sendeplatz am Montagabend bekam.

Fest zum Konzept von "Hart aber fair" gehört, dass sich Zuschauer in die Debatte einmischen können. Sie können ihre Meinung oder Nachfragen auf verschiedenen Wegen einbringen, etwa im Gästebuch. "Zuschaueranwältin" Brigitte Büscher konfrontiert die Gäste im Studio dann damit. Wer sich beteiligen möchte, findet hier die Kontaktdaten:

Telefon: 0800 / 5678-678

0800 / 5678-678 Fax: 0800 / 5678-679

0800 / 5678-679 E-Mail: hartaberfair@wdr.de

"Hart aber fair" live im TV und im Stream - Wiederholung in der Mediathek

Die Sendung beginnt um 21 Uhr in der ARD, die auch einen Live-Stream anbietet. Die Zuschauer sind nicht zwingend an die Sendezeit am Montagabend gebunden. Denn auch Wochen später lassen sich von "Hart aber fair" noch ganze Folgen als Wiederholung aufrufen. Über diesen Link gelangen Sie zur Mediathek des Senders, in der Sie vergangene Talkshows nachholen können. Und auch im TV gibt es Wiederholungen - unter anderem in der Nacht auf Dienstag.

