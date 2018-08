"Hart aber fair" heute im Ersten: Gäste und Thema

20:50 Uhr

Bei "Hart aber fair" geht es heute um das Thema Özil und die Folgen. Dazu hat Moderator Frank Plasberg sechs Gäste eingeladen, mit denen er über Rassismus spricht.

"Hart aber fair" ist heute am 27. August im Ersten zu sehen - und damit aus der Sommerpause zurück. Moderator Frank Plasberg und seine Gäste beschäftigen sich ab 21 Uhr mit dem Thema "Steckt in jedem von uns ein kleiner Rassist?".

Ausgelöst hatte die Debatte bekanntlich Fußballspieler Mesut Özil. Der hatte sich mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan fotografieren lassen und damit bei vielen Menschen Unverständnis ausgelöst. Özil trat schließlich nach wochenlangem Schweigen aus der Fußball-Nationalmannschaft zurück. Er vollzog den Rücktritt mit einem Rundumschlag und löste eine Debatte über Integrationsfragen aus.

"Nach der Özil-Debatte der Blick in den Spiegel: Wie weit verbreitet sind Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland? Gibt es wirklich die tägliche Ausgrenzung: in Schule, Job, bei der Wohnungssuche? Und wie viele Unterschiede sollte eine Gesellschaft vertragen können?" lautet nun heute das Thema bei "hart aber fair".

Das sind die Gäste heute bei Hart aber fair

Fünf Gäste sitzen bei Plasberg, um diese Fragen zu diskutieren:

Mehmet Daimagüler (Nebenkläger-Anwalt im NSU-Prozess und Autor des Buches "Kein schöner Land in dieser Zeit. Das Märchen von der gescheiterten Integration")

(Nebenkläger-Anwalt im NSU-Prozess und Autor des Buches "Kein schöner Land in dieser Zeit. Das Märchen von der gescheiterten Integration") Shary Reeves (Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin)

(Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin) Karlheinz Endruschat (SPD-Ratsherr in Essen und stellvertretender SPD-Vorsitzender Essen)

(SPD-Ratsherr in Essen und stellvertretender SPD-Vorsitzender Essen) Carim Soliman (Journalist und Amateur-Fußballer)

(Journalist und Amateur-Fußballer) Tuba Sarica (Bloggerin und Buchautorin "Ihr Scheinheiligen! Doppelmoral und falsche Toleranz - die Parallelwelt der Deutschtürken und die Deutschen")

Im Einzelgespräch wird sich Moderator Frank Plasberg mit dem Angstforscher Borwin Bandelow unterhalten. Bandelow hat zum Thema „Angst“ und anderen Themen zahlreiche Zeitschriften- und Buchartikel sowie Bücher geschrieben. Es ist Autor und Koautor mehrerer nationaler und internationaler Leitlinien zur Behandlung von Angsterkrankungen.

