"Hartwig Seeler - Ein neues Leben" in der ARD: TV-Termin heute, Handlung und Darsteller

Die ARD strahlt heute am 10.4.21 den Krimi "Hartwig Seeler - Ein neues Leben" aus. Welche Darsteller sind im Cast? Wann ist die TV-Ausstrahlung? Wie ist die Handlung?

Hochspannung im April: In der ARD läuft der Krimi "Hartwig Seeler - Ein neues Leben". Wir haben Ihnen zusammengetragen, wie die Handlung ist, welche Schauspieler mit dabei sind und wann genau der TV-Termin ist. Lesen Sie hier alle Informationen.

TV-Termin: "Hartwig Seeler - Ein neues Leben" heute am 10.4.21 in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Hartwig Seeler - Ein neues Leben" ist heute am Samstag, 10. April 2021, in der ARD zu sehen. Start ist um 20.15 Uhr. Wer nicht bis 20.15 Uhr warten möchte, der kann "Hartwig Seeler - Ein neues Leben" bereits ab sofort in der ARD-Mediathek als Stream anschauen.

Handlung: Darum geht es im ARD-Krimi "Hartwig Seeler - Ein neues Leben"

Einen ganz besonderen Auftrag erhält Privatdetektiv Hartwig Seeler von seiner Ex-Kollegin Tascha. Er soll recherchieren, ob der Schwerverbrecher Gerald Metzner tatsächlich auf freien Fuß kommt. Metzner hatte Tascha vor einiger Zeit für 36 schlimme Stunden als Geisel genommen. Noch heute leidet Tascha unter den Erinnerungen. Tascha bittet Seeler außerdem darum, ihr beim Untertauchen zu helfen. Sie möchte auf der Insel Gozo auf Malta neu durchstarten - gerne gemeinsam mit Seeler, dem sie sich seit Jahren eng verbunden fühlt.

Seeler treibt das in ein Gefühlschaos. Eigentlich hat er noch genug mit dem Verarbeiten des Tods seiner Frau Maria zu tun. Für eine neue Frau an seiner Seite ist kaum Platz. Er ist aber auch angezogen von der Verletzlichkeit und dem Geheimnisvollen, das Tascha umgibt.

Just in dem Moment, in dem Tascha nach Malte aufbrechen soll, verschwindet sie spurlos. Seeler hat keine Spur. Als dann aber Metzners Leiche gefunden wird, hegt Seeler einen schlimmen Verdacht: Hat Tascha ihn etwa hinters Licht geführt? Kurzerhand macht sich Seeler auf eigene Faust auf nach Malta. In der traumhaften Umgebung spürt er nicht nur Tascha, sondern auch seinen eigenen Gefühlen nach.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Hartwig Seeler - Ein neues Leben" im Cast

Hartwig Seeler- Matthias Koeberlin

Koeberlin Tascha - Emily Cox

Lasse - Lasse Myhr

- Gerald Metzner - Maximilian Brauer

- Brauer Pittner - Maximilian Grill

Oma Tascha - Monika Lennartz

Maria - Dagny Dewath

Vitus Nagel - Christof Arnold

Katrin Weber - Kathrin Anna Stahl

Jogger - Olaf Becker

Staatsanwalt - Christoph von Friedl

Barbara - Kerstin Becke

Pflegerin - Claudia Helene Hinterecker

Romana - Michelle von Treuberg

