Hartz, Rot, Gold 2020 - Köln und St. Augustin: Sendetermine und Übertragung heute am 1.12.20

"Hartz, Rot, Gold" 2020: Heute am 1. Dezember läuft Teil 2 der Sendung bei RTL 2. Sendetermine und Sendezeit - alle Infos zur Sendung.

Von Elisa Jebelean

"Hartz, Rot, Gold – Armutskarte Deutschland" kehrt heute mit der ersten von zwei neuen Folgen ins TV zurück. In der Sozialreportage von RTL 2 werden die sozialschwächsten Regionen Deutschlands näher beleuchtet und Betroffene interviewt. In den neuen Folgen fährt das RTL 2-Team nach Nordrhein-Westfalen. Teile von Köln-Mühlheim und St. Augustin stehen besonders im Mittelpunkt. Wann geht "Hartz, Rot, Gold" 2020 an den Start? Welche Sendetermine sind geplant? Wie läuft die Übertragung? Lesen Sie hier die Antworten.

Start von "Hartz, Rot, Gold" - Wann läuft die Sozialreportage an?

"Hartz, Rot, Gold – Armutskarte Deutschland" 2020 startet am Dienstag, 24. November, im Fernsehen bei RTL 2. Die Reportage dauert 84 Minuten. Teil 2 gibt es heute am 1. Dezember zu sehen.

"Hartz, Rot, Gold 2020" 2020: Sendezeit und Sendetermine

Laut RTL 2 sind bisher zwei neue Folgen mit dem Schwerpunkt Nordrhein-Westfalen geplant. Ursprünglich laufen die neuen Folgen immer wöchentlich, allerdings hat RTL 2 bisher nur den 24. November als Start-Termin der Dokureihe offiziell bekanntgegeben. Für Teil 2 könnte sich der Ausstrahlungs-Termin also noch ändern. Die Wiederholung von Teil 1 läuft am Freitag im TV bei RTL 2. Hier finden Sie den vorläufigen Überblick zu Sendeterminen und Sendezeit:

Teil Datum Uhrzeit Sender 1 Dienstag, 24. November 20.15 Uhr RTL 2 1 (WH) Freitag, 27. November 00.15 Uhr RTL 2 2 Dienstag, 1. Dezember 20.15 Uhr RTL 2

"Hartz, Rot, Gold" 2020: Übertragung live im TV und Stream - ganze Folgen als Wiederholung

"Hartz, Rot, Gold 2020" 2020 läuft wöchentlich im Fernsehen bei RTL 2. Üblicherweise werden die Folgen auch als Wiederholung im TV gezeigt, allerdings zu unterschiedlichen Terminen und Uhrzeiten. Wer an den Sendeterminen keine Zeit hat, kann die Folgen 30 Tage nach TV-Ausstrahlung per Gratis-Stream bei TVNow ansehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es gibt allerdings Werbung, da der Free-Bereich der Streamingseite werbefinanziert ist.

"Hartz, Rot, Gold" 2020: Inhalt von Folge 4

In den neuen Folgen der Sozialreportage werden Bewohner in St. Augustin und Köln-Mühlheim bei ihrem Alltag begleitet. Der 38-jährige Manuel lässt RTL 2 an seinem Alltag teilhaben.

"Hartz, Rot, Gold" 2020: Manuel lebt in der Ankerstraße. Bild: RTL 2

In Köln-Mühlheim, dem Stadtteil mit einer der höchsten Arbeitslosenquoten der Stadt, leben die beiden Cousins Mikel und Leandro. Die ganze Familie lebt am Existenzminimum und versucht über die Runden zu kommen. Vor allem der 30-jährige Mikel kann seine Schulden nicht mehr alleine begleichen.

