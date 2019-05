vor 24 Min.

Hat Heidi Klum Michael Michalsky von der Hochzeit ausgeladen?

Heidi Klum und Michael Michalsky. Hier posieren sie noch gemeinsam und in aller Freundschaft.

Die Hochzeit von Heidi Klum und Tom Kaulitz steht bevor. Doch jetzt hat Heidi Klum angeblich ihren Freund und "GNTM"-Kollegen Michael Michalsky ausgeladen.

Von 2016 bis 2018 war Michael Michalsky Jurymitglied bei "Germany's next Topmodel" und bewertete Woche für Woche an der Seite von Heidi Klum die angehenden Models. Wie beide in Interviews bestätigten sind sie über die Zeit, die sie gemeinsam verbrachten, gute Freunde geworden. Doch laut der Bild-Zeitung soll Klum ihren ehemaligen Kollegen nun von ihrer Hochzeit mit Tom Kaulitz ausgeladen haben.

Michalsky äußerte sich negativ über die Beziehung

Auch Tom Kaulitz war mit Michael Michalsky befreundet. Auf dessen 51. Geburtstag im Februar 2018 hatten sie sich kennengelernt. Ein weiterer Grund, warum die Nachricht über Michalskys Fehlen bei der Hochzeit so überraschend kommt.

Im April hatte Michalsky in einem Bild-Interview über Tom Kaulitz und die Beziehung der beiden folgendes gesagt: "Sicher ist er der Richtige für jetzt. Für immer ist gar nichts". Außerdem bestätigte er damals, zur Hochzeit des Paares eingeladen zu sein. Doch diese Aussage scheint nun der Grund dafür zu sein, warum Heidi Klum und Tom Kaulitz ihn von der Hochzeit ausgeladen haben. Offiziell hat sich der Modedesigner noch nicht zu den Gerüchten geäußert.

Auch das "GNTM"-Finale findet ohne Michael Michalsky statt

Nicht nur von der Hochzeit haben sie ihren gemeinsamen Freund ausgeschlossen, denn laut Bild darf der Modeschöpfer auch beim diesjährigen "GNTM"-Finale nicht dabei sein. Scheinbar hat sich Heidi Klum so über die Worte von Michalsky geärgert, dass auch die Live-Sendung und die Krönung des "Germany's next Topmodel 2019" ohne den ehemaligen Juror stattfindet.

In der aktuellen Staffel war Michalsky noch als Gastjuror zu sehen und half Heidi Klum bei der Entscheidung. Bis zur Hochzeit könnte ein klärendes Gespräch die drei noch versöhnen, doch zur Live-Show am Donnerstag müssen Fans der Sendung auf Michael Michalsky verzichten. (AZ)

