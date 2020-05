vor 17 Min.

"Hawaii Five-0": Sendetermine, Übertragung, Schauspieler

Die US-Krimiserie "Hawaii Five-0" läuft auf Kabel Eins. Alle Infos zu Sendeterminen, Übertragung im TV und Stream sowie Besetzung lesen Sie hier bei uns.

Kabel Eins zeigt mit " Hawaii Five-0" einen echten Dauerbrenner des US-Fernsehens: Die Krimiserie, von Sender CBS produziert, zeigt eine Eliteeinheit der Polizei, die dem organisierten Verbrechen im Inselstaat Hawaii den Garaus machen will.

Im Fokus des Geschehens steht Steve McGarrett, eine angesehener Marineoffizier, der von der Governeurin der Pazifikinseln gebeten wird, mit einer Spezialeinheit für Recht und Ordnung zu sorgen. Dabei verfolgt McGarrett auch eigene Pläne: Er will den Mord an seinem Vater endlich aufklären. Mit seinem Team aus erfahrenen und jungen Polizisten arbeitet McGarrett an verschiedenen Fällen - und trifft dabei immer wieder auch auf Vertreter anderer Ermittlerteams aus Serien wie JAG und Navy CIS.

Wir verraten Ihnen, wann die Sendetermine der Show sind. Außerdem lesen Sie alle Infos zur Übertragung im Live-TV und Stream sowie zur Besetzung.

"Hawaii Five-0": Sendetermin und Sendezeit

"Hawaii Five-0" läuft zu unterschiedlichen Zeiten und mit verschiedenen Staffeln mehrmals die Woche bei Kabel 1. Unter der Woche zeigt der Sender ältere Folgen, die von Montag bis Freitag zwischen 13.55 Uhr und 14.50 Uhr oder 14 Uhr und 14.55 Uhr laufen. Am Samstag laufen ab 20.15 Uhr zwei ältere Folgen, bevor ab 22.15 Uhr zwei Folgen der Staffel 8 gezeigt werden.

Neben Kabel 1 zeigen auch weitere Sender die Serie: Sat.1 zeigt Folgen der Staffel 9 immer dienstags um 22.15 Uhr. Im Pay-TV zeigt FOX die Serie.

Übertragung im TV und Live-Stream, Wiederholung: Alle Infos zu "Hawaii Five-0"

Kabel 1 zeigt "Hawaii Five-0" an Wochentagen und am Wochenende im TV. Zudem kann die Show im Live-Stream auf der Website des Senders geschaut werden. Nach einmaligem Test ist hier eine Registrierung über den sogenannten "7Pass" nötig, der Zugang zu allen Webangeboten der Senderfamilie von ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins gewährt. Auf der Seite stehen auch Wiederholungen zum Abruf bereit.

Wiederholungen zeigt der Sender zudem nachts, sowohl unter der Woche als auch am Wochenende.

Besetzung: Diese Schauspieler gehören zum Cast von "Hawaii Five-0"

Nur zwei Schauspieler sind in allen Staffeln der Serie zu sehen. Das ist die Besetzung von "Hawaii Five-0":

Alex O'Loughlin als Lieutenant Commander Steven J. "Steve" McGarrett , USNR

"Steve" , USNR Scott Caan als Detective Sergeant Danny "Danno" Williams , HPD

, HPD Daniel Dae Kim als Detective Lieutenant Chin Ho Kelly , HPD (bis Staffel 7)

, HPD (bis Staffel 7) Grace Park als Officer Kono Kalakaua, HPD (bis Staffel 7)

als Officer Kono Kalakaua, HPD (bis Staffel 7) Jorge Garcia als Special Consultant Jerry Ortega (ab Staffel 5)

als Special Consultant (ab Staffel 5) Masi Oka als Dr. Max Bergman (bis Staffel 7)

