Heavy Metal Festival Wacken 2018: Programm, Line-Up, Live-Stream Panorama

Das Wacken-Open-Air-Festival 2018 läuft noch bis zum 4. August im norddeutschen Wacken. Die Infos zu Line-Up, Terminen und Live-Stream.

In der kleinen Gemeinde Wacken in Schleswig-Holstein findet seit 1990 das Wacken Open Air W:O:A statt, das sich mittlerweile zu einem der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt entwickelt hat. 2018 findet das Festival vom 2. bis 4. August statt. Erste Konzerte gab es aber bereits am Mittwoch, 1. August, zu hören.

Als Highlights in diesem Jahr gelten die Konzerte von Nightwish, In Flames, Arch Enemy, Die Apokalyptischen Reiter und In Extremo. Auch Comedian Otto Waalkes kommt mit den "Friesenjungs" nach Wacken - er spielt am Freitag um 0.15 Uhr.

Karten für das Festival gibt es keine mehr, die Tickets sind mittlerweile ausverkauft. Wer trotzdem dabei sein will, kann das Wacken Open Air 2018 in Ausschnitten bei 3sat oder im Livestream der Deutschen Telekom verfolgen. Doch wie genau funktioniert das?

Wacken Open Air 2018: Live im TV und im Stream

Wie bereits im vergangenen Jahr gibt es das Metal-Festival im 360-Grad-Livestream der Deutschen Telekom zu sehen. Dieser ist über die Homepage www.magenta-musik-360.de oder über die dazugehörige App zu erreichen. Er läuft auch über EntertainTV.

Bei dem Live-Stream kommen mehrere 360-Grad und zahlreiche HD-Kameras zum Einsatz, was laut Telekom ein Mittendrin-Gefühl vermitteln soll. Gezeigt werden Konzerte der beiden Hauptbühnen - also der Harder- und Faster-Stages.

3sat überträgt die Top-Acts des Festivals am Samstag, 4. August, von 20.15 Uhr bis 00.15 Uhr live im Fernsehen. Es moderieren Markus Kavka und Rainer Maria Jilg. 3sat überträgt sein komplettes Programm auch als Stream im Internet.

Das Wacken-Festival betreibt einen eigenen Youtubekanal, auf dem bereits im Vorfeld zahlreiche Videos zu finden sind.

Wacken-Festival 2018: Line-Up und Programm im Überblick

Besonders interessant sind für die meisten Zuschauer die Bands auf den beiden Hauptbühnen, der Harder- und der Faster-Stage. Das Programm im Überblick, wie es die Wacken-Organisatoren veröffentlicht haben:

Donnerstag "Faster":

14.30-15.30 Uhr Dokken

17.15-18.50 Uhr Dirkschneider

20.45-22.00 Uhr Danzig

Donnerstag "Louder":

14.30-15.30 Uhr Tremonti

17.15-18.50 Uhr Oomph!

20.45-22.00 Uhr Hatebreed

Freitag "Faster":

11.00-12.05 Uhr Thundermother

13.25-14.25 Uhr Amorphis

15.45-16.45 Uhr Epica

18.05-19.05 Uhr Children of Bodom

21.00-22.15 Uhr Nightwish

00.15-01.30 Uhr In Flames

Freitag "Louder":

11.00-12.05 Uhr Amaranthe

13.25-14.25 Uhr Dark Tranquillity

15.45-16.45 Uhr Mr. Big

18.05-19.05 Uhr 2Cellos

21.00-22.15 Uhr Clawfinger

00.15-01.30 Uhr Otto & Die Friesenjungs

Samstag "Faster":

12.00-13.00 Uhr Betontod

14.30-15.30 Uhr Alestorm

17.00-18.15 Uhr Gojira

20.00-21-15 Uhr Arch Enemy

00.15-01.30 Uhr Dimmu Borgir

Samstag "Louder":

12.00-13.00 Riot V

14.30-15.30 Uhr Knorkator

17.00-18.15 Uhr Die Apokalyptischen Reiter

20.00-21.15 Uhr Ensiferum

00.15-01.30 Uhr Eskimo Callboy

Das vollständige Line-Up finden Sie hier. (AZ)

Eindrücke zum Wacken-Festival können Sie in diesem Live-Blog unserer Kollegen von shz.de nachlesen:

