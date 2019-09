vor 53 Min.

Heftige Unwetter über Mallorca: Windhosen an Küste, Schulstart verschoben

Gewitter und Regenschauer ziehen über Mallorca und die anderen Balearen-Inseln. Die nächsten Tage versprechen keine Besserung.

Von Lisa Gilz

Ein heftiges Unwetter ist am Dienstagabend über die Balearen-Inseln Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera gezogen. Das berichtete die Mallorca Zeitung. Neben Gewittern, Regenschauern und Hagel, sind an den Küsten von Mallorca auch Windhosen entstanden. Zu Überflutungen kam es in den Orten Caimari und Selva.

Die Wettervorhersage des Online-Portals Wetter.de sagt für die kommenden Tage weiterhin windiges und feuchtes Wetter vorraus. Der spanische Wetterdienst Aemet warnt vor starkem Niederschlag und Windböen auf Mallorca. Für Mittwoch gilt die Warnstufe rot, für Donnerstag Warnstufe orange. Das bedeutet für Urlauber und Einwohner laut Wetterdienst höchste Alarmbereitschaft. Alle Menschen sollen demnach in den Häusern bleiben. Auch verschiebt sich wegen der Unwetter der Schulstart in 19 Mallorca-Gemeinden, wie die Mallorca Zeitung berichtete.

Zu welchen Schäden es kam oder ob Menschen sich verletzt haben, ist bis dato nicht bekannt.

