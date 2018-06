vor 58 Min.

Heidi Klum feiert Geburtstag mit Tom Kaulitz Panorama

Heidi Klum feiert ihren 45. Geburtstag zusammen mit Tom Kaulitz und dessen Bruder Bill in Los Angeles.

Heidi Klum hat ihren 45. Geburtstag mit Freund Tom Kaulitz gefeiert. Bei Instagram postete sie ein Bild von den Feierlichkeiten mit einer Botschaft an Tom.

Heidi Klum hat am 1. Juni in Los Angeles mit Tom Kaulitz (28), dessen Zwillingsbruder Bill und den "Germany's Next Topmodel"-Juroren Michael Michalsky und Thomas Hayo ihren Geburtstag gefeiert. Das nahm sie auch als Anlass, um ihrem Freund bei Instagram eine Botschaft zu hinterlassen.

Sie postete ein Bild von sich und dem "Tokio Hotel"-Star. Dazu schrieb sie: „Du machst mich sooooo GLÜCKLICH“ - inklusive Herzchen- und Kuss-Smileys. Das Bild zeigt Klum und Kaulitz bei den Geburtstags-Feierlichkeiten. Heidi hält einen Strauß in der Hand, der mit Käsewürfel- und Obstspießen versehen ist.

45. Geburtstag: Bill Kaulitz postet Bild von Heidi Klum und Tom

Toms Zwillingsbruder Bill, Frontmann von "Tokio Hotel", gratulierte Heidi mit einem Foto auf Instagram. „Love you lots! happy birthday“ (“Hab euch ganz doll lieb“) schreibt er auf seinem Instagram-Profil. Das Bild zeigt Heidi und Tom in inniger Umarmung.

Ein Beitrag geteilt von Bill Kaulitz (@billkaulitz) am Jun 1, 2018 um 6:33 PDT

Seit März sind das Heidi Klum und der "Tokio Hotel"-Gitarrist ein Paar. Im Mai machten sie ihre Beziehung offiziell. Tom Kaulitz war auch am 24. Mai beim Gala-Finale der 13. Staffel von "Germany's Next Topmodel"im im Düsseldorfer ISS Dome dabei. Ein paar Plätze neben ihm saß sein Zwillingsbruder Bill, in derselben Reihe klatschten Heidis Eltern Erna und Günther Klum.

Die Wege der Model-Mama Heidi und der Familie Kaulitz haben sich schon vor mehreren Jahren gekreuzt - beispielsweise, als Toms Bruder Bill als Coach bei "Germany's next Topmodel" auftauchte. Damals sollte der Sänger den Mädchen beibringen, wie man sich als Rockstar in ein johlendes Publikum stürzt. Den damaligen Publicity-Schub konnte Kaulitz vor sechs Jahren ganz gut gebrauchen, weil es im Jahr davor recht ruhig um ihn geworden war. (AZ)

