Heidi Klum gibt 20. Halloween-Party - das waren ihre letzten Kostüme

Heidi Klum schmeißt auch in diesem Jahr die Halloween-Party des Jahres. Welches Kostüm sie präsentiert, bleibt dabei wieder einmal geheim. Wir zeigen, was sie in den vergangenen Jahren trug.

Zum 20. Mal findet in New York die Halloween-Party mit Heidi Klum statt. Es gibt erste Hinweise, welches Kostüm sie diesmal trägt. Was trug sie in den vergangenen Jahren?

Wieder ist es Ende Oktober, wieder einmal macht Heidi Klum es spannend: Zum 20. Mal lädt sie Stars zu ihrer traditionellen Halloween-Party in New York ein - und noch Tage zuvor macht sie ein großes Geheimnis um das Kostüm, das sie am Abend des 31. Oktobers tragen wird.

Halloween-Party mit Heidi Klum: Welches Kostüm trägt sie dieses Jahr?

Um die Spannung unter ihren Fans noch weiter zu steigern, gibt das Model erste Hinweise, worum es sich bei ihrer Verkleidung handeln könnte. Gut zwei Wochen vor Halloween gewährte die 46-Jährige auf Instagram einen ersten Blick auf ihr diesjähriges Kostüm.

"Michelangelo... oops!... ich meinte Mike Marino fleißig bei der Arbeit, mein Halloweenkostüm zu formen", schrieb die vierfache Mutter am Mittwoch zu einem kurzen Video, das den Make-up-Künstler Marino von der Firma Prosthetic Renaissance vor einer Büste in einer Werkstatt zeigt. Sein Team werde an Halloween zehn Stunden damit verbringen, sie in die noch geheime Figur zu verwandeln, kündigte Heidi Klum an. Fans könnten die Prozedur in einem Schaufenster in New York mitverfolgen.

In dem Video ist nur die Rückansicht einer modellierten Büste mit einem langgezogenen Hinterkopf zu sehen. Alien oder Nofretete, rätselten Follower in Kommentaren auf dem Instagram-Account. Heidi Klum könnte sich als Marie Antoinette, Frankensteins Braut oder Conehead verkleiden, schrieben andere.

Mit Tom Kaulitz hatte Heidi Klum an Halloween 2018 eine Paar-Verkleidung

Eine Anspielung auf das mögliche Kostüm von Ehemann Tom Kaulitz (30) machte Heidi Klum in diesem Jahr nicht. Das Model aus Bergisch Gladbach und der Tokio-Hotel-Gitarrist feierten am 3. August Hochzeit. Im vorigen Jahr hatten sie sich als die dicklichen, knallgrünen Oger-Figuren Shrek und Fiona aus den "Shrek"-Animationsfilmen verkleidet.

Heidi Klum und ihr Mann Tom Kaulitz feierten Halloween 2018 als das grüne Oger-Paar Shrek und Fiona. Bild: Evan Agostini/Invision/AP, dpa

Das Model aus Bergisch-Gladbach, das auch gerne Karneval feiert, ist für seine extravaganten und ausgefallenen Kostüme seit Jahren bekannt. Wir blicken noch einmal zurück auf die Verkleidungen vergangener Jahre. Da war Heidi Klum unter anderem schon als runzelige Oma, Comic-Figur Jessica Rabbit, Vampir oder Außerirdische verkleidet.

Heidi Klum liebt Halloween und Kostüme: Das waren die Outfits vergangener Jahre

Im Jahr 2017 wagte es Heidi Klum einmal, besonders hässlich zu sein. Das Model erschien als Werwolf im Stil von Michael Jacksons Musikvideo zu "Thriller" bei ihrer Halloween-Party in New York. Auch damals zog sie mit diesem Outfit alle Blicke auf sich.

Zu ihrer Halloween-Party im Jahr 2017 ging Heidi Klum in New York verkleidet als Werwolf, im Stil von Michael Jacksons «Thriller»-Video. Bild: Evan Agostini, dpa

Heidi Klum mal fünf hieß es bei der Party der Halloween-Queen im Jahr 2016. Die Deutsche kam einfach als sie selbst - allerdings kamen auch noch vier weitere Damen, die ihr zum Verwechseln ähnlich sahen. Wie es den Gästen bei so viel Verwirrung wohl gelungen ist, die echte Gastgeberin und Meisterin des Verkleidens, Heidi Klum zu erkennen?

Topmodel Heidi Klum hat sich zu ihrer großen Halloween-Party 2016 als sie selbst verkleidet. Außer ihr verkleideten sich aber noch vier weitere Damen als Heidi Klum. Bild: Callahan/Ace Pictures, dpa

Ganz sie selbst blieb Heidi Klum auch im Jahr 2015 - und damit gelang ihr ein besonderer Coup: Mit einer aufwendigen Maske offenbarte sie ihren Gästen bei der Halloween-Party, dass auch an ihr die Zeit nicht ganz so spurlos vorbeigehen könnte. Sie zeigte sich als eine deutlich ältere Version ihrer selbst - und das Jahre vor Alterung via Photoshop à la FaceApp.

Im Jahr 2015 ging Heidi Klum noch einmal als sie selbst - allerdings in einer deutlich gealterten Version. Bild: Mike Coppola, Getty (Archiv)

Viel exotischer war dabei noch das Kostüm, in dem sich Heidi Klum im Jahr 2014 präsentierte. Knallbunt und furchterregend riesig war ihre Verkleidung, die einen Falter darstellen sollte. In diesem überdimensionalen Insekten-Look ist das Model kaum wiederzuerkennen. (dpa/AZ)

Model Heidi Klum kam im Jahr 2014 als Insekt mit gewaltigen Augen und noch größeren Flügeln zu ihrer Halloween-Party in New York. Bild: Dennis Van Tine/ABACAUSA.COM (dpa)

