vor 18 Min.

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Erst Paris, dann Hochzeit?

Heidi Klum urlaubt mit ihrem Verlobten Tom Kaulitz in Paris. Die Fans mutmaßen: Danach wartet der Altar auf das verliebte Paar.

Von Nicole Riess

So langsam dürfte es ernst werden für Heidi Klum und Tom Kaulitz. Zwar ist offiziell natürlich nichts bekannt, aber dass das 46 Jahre alte Model und der 29-jährige Musiker diesen Sommer heiraten, gilt als gesetzt.

Darüber, wer eingeladen ist, wird nun schon seit geraumer Zeit spekuliert – und vor allem über den Ort, an dem sich das Paar, das erst seit etwas mehr als einem Jahr offiziell liiert ist, wohl bald das Ja-Wort geben wird.

Fans vermuten, die Hochzeit von Heidi Klum findet auf einer Yacht statt

Capri stand auf der Liste für potenzielle Partyorte zuletzt auf Platz eins – genauer: eine Luxusjacht für 100 Gäste vor der italienischen Insel. Das Motto der Party soll „Forever Young“ sein.

Immerhin: In Europa ist das Paar schon mal. Klum, der zuletzt auch immer wieder nachgesagt wurde, längst verheiratet zu sein, weil sie auf einem Tokio-Hotel-Poster als Heidi Kaulitz unterschrieben hatte, arbeitet in Paris an „Making The Cut“ – einer Fashion-Show für den Sender Amazon Prime Video. Darin sucht Klum das nächste große Modelabel.

Tom Kaulitz und Heidi Klum turteln gerade in Paris

Ein bisschen Freizeit bleibt Klum und ihrer Familie in der Millionenmetropole dennoch. Auf einem Rammstein-Konzert war sie zum Beispiel – und ansonsten macht sie all das, was man als Tourist in Paris eben so macht.

Mit dem entscheidenden Unterschied, dass die „Germany’s Next Topmodel“-Moderatorin auch noch 6,4 Millionen Instagram-Fans daran teilhaben lässt, wie sie mit Mann und Hund in einem Straßencafé sitzt oder mit ihrer Mutter und den Kindern Disneyland Paris besucht.

Ob die nächste Station des Europa-Aufenthalts nun Italien heißt? Ein Kissen mit der Aufschrift „Buonanotte“ (Gute Nacht auf Italienisch) hat Klum jedenfalls schon.

