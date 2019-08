07:31 Uhr

Heidi und Tom: Heißt sie jetzt Heidi Kaulitz?

Hochzeitsglocken läuten: Am Samstag gaben sich Heidi Klum und Bill Kaulitz angeblich auf einer Yacht vor Capri das Eheversprechen - ganz in weiß. Hier schippern sie am Vorabend übers Wasser.

Heidi Klum und Tom Kaulitz sind seit Samstag wohl Mann und Frau. Offiziell bestätigt wurde das Eheglück noch nicht. Nun äußerte sich Heidi Klum auf Instagram.

Von Oliver Bosch

Heidi Klum hat sich erstmals seit ihrer Hochzeit mit Tom Kaulitz bei Instagram gemeldet - mit einem Bild von "Mr & Mrs. Kaulitz", wie sie dort schreibt. Die beiden sind ganz in Weiß gekleidet und küssen sich. "We did it!", heißt es dazu, also: "Wir haben es getan".

Den Eintrag garnierte die Heidi Klum mit mehr als 40 Herzchen. Das Paar hatte am Wochenende ein großes Hochzeitsfest auf Capri gefeiert. Danach war spekuliert worden, welchen Namen Klum künftig trägt - laut Instagram hat sie sich für Kaulitz entschieden.

Heidi Klum hat am Samstagabend höchstwahrscheinlich ihren Lebensgefährten und Musiker Tom Kaulitz geehelicht. Die große Hochzeitssause hat auf einer Luxusyacht vor der Küste Capris stattgefunden. Glaubt man den Spekulationen, sollen sich Model und Musiker gegen 19.30 Uhr im Kreise ihrer Gäste das Ja-Wort gegeben haben. Nach 17 Monaten Beziehung hätte das Promi-Paar damit seine "Grande Amore" besiegelt. Für Heidi Klum wäre es bereits die dritte Hochzeit.

Von einer möglichen Trauung mal abgesehen: Am Wochenende gab es "Grande Casino" auf Capri! Seit Tagen stellen Heidi Klum, Tom Kaulitz und ihre Entourage die illustre Mittelmeerinsel auf den Kopf. Was Fotos zeigen: Tröpfchenweise trafen Familie, Stars und Freunde auf dem Eiland ein. Begleitet von zahlreichen Pressevertretern aus der ganzen Welt.

Heidi Klum und Tom Kaulitz haben auf der italienischen Insel Capri ein großes Hochzeitsfest gefeiert. Nach Medienberichten gaben sich das Model und der Musiker dabei am Samstag das Jawort. Video: dpa

Jeder wollte beim dreitägigen Hochzeits-Marathon von Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) dabei sein, der am Sonntag mit einem Brunch im Beach Club "La Fontelina" endete. Neben Mama Erna sind auch Heidis Kinder Leni (aus der Beziehung mit Flavio Briatore), Johan, Henry und Lou (aus der Ehe mit Pop-Star Seal) sowie Bruder Michael und Toms Zwillingsbruder Bill mit von der Partie. Nur Papa Günther Klum ist nicht dabei. Eine Hochzeit ohne den Brautvater? Gerüchten zufolge halten das Familienoberhaupt geschäftliche Termine in Deutschland von den Hochzeitsfeierlichkeiten ab.

Dafür scheinen zahlreiche Freunde und Prominente das Brautpaar beim Feiern zu unterstützen. Darunter Heidis GNTM-Kollegen Thomas Hayo und Wolfgang Joop. Beide posteten bereits auf Instagram Bilder von ihrem Ausflug nach Bella Italia. Modeschöpfer Joop musste sich am Freitag scheinbar sputen. "Ich reise schnell - ich bin für eine sehr wichtige Verabredung zu spät!". Seinen Post beendete der 74-jährige Potsdamer mit den Hashtags #Naples, #Capri und #weddingtime. Kurz vor der Hochzeit war der Modemacher wesentlich entspannter. Auf dem sozialen Netzwerk veröffentlichte er ein Kurzvideo, das ihn offenbar auf dem Weg zur Hochzeitsyacht in den Gassen Capris zeigt.

Heidi und Tom luden zum Hochzeitsauftakt ins Sternerestaurant "Il Riccio"

Zum Abendessen im angesagten Restaurant "Il Riccio" (Deutsch: Der "Lockige") dürfte er trotzdem pünktlich auf der italienischen Trauminsel angekommen sein. Das Gourmetrestaurant darf sich mit einem Michelin-Stern schmücken. Neben leckeren Gaumengenüssen labte sich die illustre Gästeschar am Freitag sicherlich auch am traumhaften Ausblick. Laut Feinschmeckerbibel Michelin sind "die Nachspeisen unbedingt zu empfehlen". Der süßen Versuchung dürfte auch Heidi nicht standgehalten haben.

Die Modelmama von "GNTM" kam mit Tom und Anhang per Boot zur Top-Location. Nach einem ausgiebigen Mahl mit mediterranen Leckereien zog die Feiergesellschaft weiter zum In-Nachtclub "Anema E Core". Während die künftigen Eheleute früher zu Bett gingen, um für den Traualtar fit zu sein, machten angeblich einige Gäste die Nacht zum Tag. Den letzten Feiernden soll erst gegen 4 Uhr die Luft ausgegangen sein. Brittany Rice, Freundin von Deutschlands Hollywood-Export Thomas Kretschmann, postete auf Instagram, wie sie und ihr berühmter Lover die Partynacht auf der Tanzfläche erlebten.

Nach erholsamen Tagen im Luxushotel "Capri Palace" wechselten Heidi und Tom die Zimmer und machten es sich auf der Edelyacht "Christina O" gemütlich. Reeder-König Aristoteles Onassis hatte den fast 100 Meter langen Traum 1948 von der kanadischen Marine erworben und für mehrere Millionen Dollar luxuriös umbauen lassen. 1998 schnappte sich Reeder Papanikolaou den schwimmenden Palast und ließ ihn nach seinen Vorstellungen als Charteryacht mit 17 edlen Kojen umbauen. Die Traumyacht bot Samstagabend den passenden Rahmen für die "Klumlitz"-Hochzeit samt anschließender Sause.

Ganz in Weiß traten Heidi und Tom vor den üppig mit weißen Orchideen und roséfarbenen Rosen geschmückten Traualtar. Die Braut trug ein opulentes Brautkleid samt dezentem Goldschmuck, der Bräutigam einen weißen Anzug mit hellblauem Hemd und dazu passendem Einstecktuch. Toms Zwillingsbruder Bill fungierte demnach als Trauredner, wie unter anderem die Bild-Zeitung und der Fernsehsender RTL berichteten. Er trug dafür ein fantasievolles Gewand im Stille eines Priesters. Reporter wurden von Security-Leuten in kleinen Booten auf Abstand gehalten. Heidis Töchter Leni und Lou agierten als Brautjungfern - ebenfalls in Weiß mit Blumenstrauß in der Hand. Zu essen habe es Gutbürgerliches gegeben: Suppe, Wiener Schnitzel und Ente.

8 Bilder Von Ric Pipino bis Tom Kaulitz - Heidi Klum und ihre Männer Bild: Willy Sanjuan/Invision/AP (dpa)

Heidi und Tom luden am Sonntag zum Brunch in den Beachclub "La Fontelina"

Ein internationaler Superstar soll Gerüchten zufolge den musikalischen Part bestritten haben. Seit Tagen schwirrt der Name "Beyoncé" durch die Gerüchteküche. Passen könnte es - schließlich schippert die R'n'B-Queen auf einer Luxusjacht in Reichweite der Insel durchs Mittelmeer. Für Stimmung in Heidis Muttersprache könnte Sasha gesorgt haben. Der Popstar soll ebenfalls Teil der Festgesellschaft gewesen sein. Mit Pilotenbrille und weißem Hemd mit bunten Vogelprints setzte er modische Akzente.

Vielleicht mischte sich auch der ein oder andere Weltstar unter die Gäste der Hochzeitsfeier und verlieh ihr zusätzlichen Glanz. P. Diddy und Mark Wahlberg entspannen aktuell auf der Insel der Zitronen. Beide dinierten dieser Tage im Traditionstempel "Aurora". Die Besitzer des Traditionslokals verbreiteten Fotos ihrer berühmten Gäste auf Instagram.

Ob die US-Stars auch eine Einladung zu Heidis Traumhochzeit hatten? Mel B. hatte sie ganz sicher. Die Sängerin präsentierte sich auf der Hochzeitsyacht im sexy Minikleid in Python-Optik. Und auch Toms "Tokio Hotel"-Bandkollegen Gustav und Georg hatten eine und nahmen sie auch sehr gerne an. Das Finale der Hochzeitsfeier stieg am Sonntag im Strandclub "La Fontelina". Der Besitzer gab sich großzügig: "Die können hier machen, was sie wollen."

Mel B. entspannt mit Heidi Klum nach Hochzeit im "La Fontelina"

Er hat nur eine Bitte an die Hochzeitsgesellschaft: seinen Klub heil zu lassen. Mel B. hielt sich an die Bitte. Auf Instagram postete sie ein Foto mit Heidi Klum im Beach Club, beide lässig in wallenden Tuniken. Dazu kommentierte sie: "Ich und mein Mädchen Heidi Klum. Eheglück."

Danach legte sie mit einem Story-Video nach. Im knappen Leo-Bikini zeigt sie Usern, wie sie sich zusammen mit einer Freundin auf den Felsen des Hot-Spots sonnt. Im Hintergrund sind weitere Gäste zu sehen. Alles läuft sehr entspannt ab. Nach dem Katerfrühstück können "Klumlitz" an Bord ihrer Mietyacht in die Flitterwochen segeln. Oder stellt sich am Ende gar heraus, dass alles nur eine wohldurchdachte Werbeaktion war?!

Denn unklar blieb allerdings, ob das Paar nicht vorher schon standesamtlich geheiratet hat. Ein Sprecher des Bürgermeisters von Capri hatte der Deutschen-Presseagentur gesagt, am Standesamt seien die beiden nicht angemeldet, es handele sich um eine private Feier. Klums Vater und Manager Günther Klum hatte auf die Frage nach einer Hochzeit geantwortet, die Frage sei wohl überflüssig. (mit dpa)

Lesen Sie auch: Haben Heidi Klum und Tom Kaulitz heimlich geheiratet?

Themen Folgen