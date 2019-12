vor 33 Min.

Heiligabend: Google feiert Weihnachten mit einem Doodle

Heute ist Heiligabend. Auch Google begeht den Vorabend des Weihnachtsfestes mit einem Doodle.

Heute ist es soweit: Wir feiern Heiligabend. Der 24. Dezember, auch Weihnachtsabend oder Heiliger Abend genannt, ist der Vorabend des Weihnachtsfestes.

24.12.19: Was ist Heiligabend?

Auch wenn Heiligabend kein gesetzlicher Feiertag ist, stellt er dennoch für viele Familien den Mittelpunkt der Weihnachtszeit dar. Am Abend findet unter anderem in Deutschland, der Schweiz, in Liechtenstein und in Österreich traditionell die Bescherung statt.

Die Feierlichkeiten zu bestimmten Festtagen bereits am Vorabend beginnen zu lassen und in den Feiertag hineinzufeiern, hat eine lange Tradition. Schon frühere Kulturen, wie beispielsweise die Kelten, zelebrierten wichtige Feiertage bereits am Vorabend.

Außerdem basiert die traditionelle kirchliche Liturgie und jüdische Zeitrechnung darauf, dass der neue Tag durch den Sonnenuntergang einläutet wird, nicht durch den Sonnenaufgang. Auch das Weihnachtsfest beginnt daher bereits in den Abendstunden des 24.12., dem Heiligabend.

Heiligabend am 24.12.19: Was wird gefeiert?

An Heiligabend wird traditionell die Geburt Jesu in Betlehem gefeiert. Wenngleich das genaue Datum historisch nicht belegt und auch in den Evangelien nicht explizit genannt wird, wurde das Datum von der Kirche aus verschiedenen Gründen festgelegt.

Zum einen datieren die Evangelien den 25. März, also genau neun Monate vorher als den Tag, an dem die Geburt Jesu Maria durch den Erzengel Gabriel verkündigt wurde. Ein weiterer Erklärungsansatz erwähnt den 25. Dezember als traditionellen Feiertag des römischen Sonnengottes Sol, der bereits von den frühen Christen aufgegriffen und symbolisch uminterpretiert wurde - als Tag der Geburt Jesu, anstatt einer heidnischen Gottesgestalt. (AZ)

