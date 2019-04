Heino Ferch steht auf Mode des alten Hollywoods

Zugriff in Flensburg

Schüler räumt bei Polizei geplante Gewalttat an Schule ein

Schock in Flensburg am letzten Schultag vor den Osterferien: Ein 17-Jähriger kündigt in einem Chat an, an seiner Schule Menschen töten zu wollen. In seinem Rucksack findet die Polizei später mehrere Messer.