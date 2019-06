vor 3 Min.

Heißluftballon stürzt ab und fängt Feuer

Kurz vor der Landung gerät ein Heißluftballon im Sauerland ins Trudeln und fängt Feuer. Elf Insassen werden dabei verletzt, zwei sogar lebensgefährlich.

Elf Personen sind beim Absturz eines Heißluftballons im nordrhein-westfälischen Marsberg verletzt worden - zwei davon lebensgefährlich. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Heißluftballon bei der Landung am Dienstagabend in etwa einem Meter Höhe ins Trudeln und stürzte ab. Nach dem Aufprall habe er sich mehrfach überschlagen und sei in Brand geraten, teilte ein Polizeisprecher mit.

Unfall mit Heißluftballon: Gasbrenner setzte wohl den Ballonkorb in Brand

Zum Verhängnis wurde den Teilnehmern der Ballonfahrt dabei wohl der Gasbrenner, teilte die Polizei mit. Dieser setzte vermutlich auch den Korb in Brand. Am Mittwochmorgen war die Ursache für den Absturz noch völlig unklar, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Auch zum Gesundheitszustand der Verletzten gab es zunächst keine neuen Informationen. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) werde den Ballon nun untersuchen. Der Einsatz an der Unfallstelle dauerte bis in die Nacht.

Bei dem Absturz in Marsberg waren elf Menschen aus Nordhessen verletzt worden, ein 52-jähriger Mann und eine 51-jährige Frau lebensgefährlich. Im Ballon befanden sich zehn Gäste im Alter zwischen 22 und 59 Jahren sowie der 64-jährige Pilot. Alle kamen aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg. (AZ, dpa)

