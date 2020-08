vor 48 Min.

"Helen Dorn: Verlorene Mädchen": Handlung, Besetzung, TV-Termin heute

Anna Loos spielt die Hauptrolle in "Helen Dorn: Verlorene Mädchen". Lesen Sie hier die Infos zu dem TV-Termin, der Handlung und dem Cast.

"Helen Dorn: Verlorene Mädchen" ist heute am 22. August 2020 im ZDF zu sehen. Alle Infos rund um TV-Termin, Handlung und Besetzung erhalten Sie hier.

"Verlorene Mädchen" ist die dritte Folge von Staffel 2 der ZDF-Krimiserie Helen Dorn. Alexander Dierbach hat Regie geführt. 2017 wurde der Film zum ersten Mal ausgestrahlt. Wann ist der nächste TV-Termin? Gibt es einen Trailer? Welche Schauspieler sind im Cast von "Helen Dorn: Verlorene Mädchen"? Lesen Sie hier Antworten und Infos zur Handlung des deutschen Krimi-Films.

"Helen Dorn: Verlorene Mädchen": Wann ist der TV-Termin?

"Helen Dorn: Verlorene Mädchen" läuft heute am Samstag, 22. August 2020, ab 20.15 Uhr im ZDF. Außerdem ist der Film als Stream in der ZDF-Mediathek zu sehen. Der Krimi dauert 89 Minuten und hat eine FSK von 12 Jahren.

"Helen Dorn: Verlorene Mädchen": Das ist die Handlung

Die 17-jährige Mila hat ihre Eltern verloren und lebt mit ihrer kleinen Schwester Hannah im Heim, doch selbst da findet sie keinen Schutz. Ihr Vormund Dr. Kurtz nutzt die Situation des jungen Mädchens aus, um es sexuell zu missbrauchen. Um sich an ihm zu rächen, verprügeln Mila und ihre beste Freundin Jasmin den Vormund, doch wenig später wird Dr. Kurtz tot aufgefunden. Er war für die Drogenmafia tätig, was die Mädchen nicht wussten. Nun kommt Helen Dorn ins Spiel, denn sie muss den Fall aufklären. Auch Mila gerät in Verdacht.

Cast: Besetzung von "Helen Dorn: Verlorene Mädchen" im Überblick

Anna Loos spielt die Hauptrolle in "Helen Dorn: Verlorene Mädchen". Hier eine Auswahl der Schauspieler im Cast:

Rolle Schauspieler Helen Dorn Anna Loos Richard Dorn Ernst Stötzner Dr. Helmut Kurtz Hary Prinz Mila Tara Fischer Jasmin Emma Bading Eva Kurtz Aglaia Szyszkowitz Nadine Annina Hellenthal Nikolai Imami Yasin el Harrouk Martin Pfeiffer Andreas Helgi Schmid Gogol Husam Chadat

Kein Trailer zu "Helen Dorn: Verlorene Mädchen"

Es gibt keinen Trailer zum Film, allerdings können Sie sich in der ZDF-Mediathek bereits jetzt ein Bild zu "Helen Dorn: Verlorene Mädchen" machen - dort gibt es die ganze Folge zu sehen. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen