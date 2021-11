"Helene Fischer - 15 Jahre im Rausch des Erfolgs": Alle Infos zur TV-Doku

Im Dezember läuft auf Vox die Dokumentation "Helene Fischer - 15 Jahre im Rausch des Erfolgs". Infos zum Sendetermin und und zur Übertragung der Doku haben wir hier für Sie.

In der TV-Doku " Helene Fischer - 15 Jahre im Rausch des Erfolgs" bietet Vox im Dezember tiefe Einblicke in den Werdegang und das Leben des Schlagerstars. Helene Fischer ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands und hat in ihrer Karriere bisher mehr als 16 Millionen Platten verkauft. Laut eines Berichts des Wirtschaftsmagazins Forbes aus dem Jahr 2018 verdient die 37-Jährige sogar mehr als Britney Spears und zählt zu den bestverdienenden Musikerinnen weltweit.

Wann gibt es "Helene Fischer - 15 Jahre im Rausch des Erfolgs" live im TV und Stream zu sehen? Wie läuft die Übertragung? Worum geht es in der Doku? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Sendung haben wir hier in diesem Artikel für Sie.

Sendetermin von "Helene Fischer - 15 Jahre im Rausch des Erfolgs"

Im Dezember wird es "Helene Fischer - 15 Jahre im Rausch des Erfolgs" bei Vox zu sehen geben. Der Sender spricht von der bislang größten Dokumentation über den Schlagerstar. Den genauen Sendetermin finden Sie hier:

11.12.2021, 20.15 Uhr, Vox

"Helene Fischer - 15 Jahre im Rausch des Erfolgs": Übertragung live im TV und Stream und Wiederholung

Die Doku "Helene Fischer - 15 Jahre im Rausch des Erfolgs" gibt es am 11. Dezember um 20.15 Uhr live im TV bei Vox zu sehen. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie den Dokumentarfilm auch online im Live-Stream bei RTL+ (zuvor TV NOW) ansehen. Sie benötigen allerdings einen Premium-Account bei der Streaming-Plattform, um den Live-Stream von Vox verfolgen zu können. RTL+ Premium kostet 4,99 Euro im Monat, kann jedoch zuvor einen Monat lang kostenlos getestet werden.

Sie können die Doku auch nach der Ausstrahlung genau wie den Live-Stream über RTL+ abrufen. In den meisten Fällen ist der Abruf von Shows und Sendungen eine Zeit lang kostenlos und ohne Premium-Account möglich. Später können Sie die Doku nur noch mit einem Premium-Konto ansehen.

"Helene Fischer - 15 Jahre im Rausch des Erfolgs": Was wird in der Doku gezeigt?

In der Doku dreht sich wie der Titel bereits verrät alles um die 15-jährige Karriere des deutschen Schlagerstars. Wo hat die Sängerin angefangen? Wie ist sie zu einer der berühmtesten Schlagersängerinnen Deutschlands und darüber hinaus zu einer der erfolgreichsten Sängerinnen weltweit geworden? Diese und weitere Fragen werden in dem Dokumentarfilm beantwortet. Darüber hinaus werden mehr als 30 Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter von Helene Fischer ihre Begegnungen mit dem Schlagerstar schildern.

Unter anderem mit dabei sind Comedian Bülent Ceylan, Moderatorin Barbara Schöneberger und der Sänger Mark Forster. Außerdem kommt Helene Fischer natürlich auch selbst zu Wort: In einem intimen Interview mit Janin Ullmann schildert die deutsche Schlagerkönigin ihre Sicht der Dinge und gewährt obendrein exklusive Einblicke in ihren Alltag und ihre Arbeit - unter anderem wird das Tonstudio der Sängerin in der Doku gezeigt. (AZ)

