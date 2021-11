"Helene Fischer – Ein Abend im Rausch": Infos zum Sendetermin, zur Übertragung und zur Wiederholung

Auf Sat.1 läuft am 12.11.2021 die Show "Helene Fischer – Ein Abend im Rausch". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Wie läuft die Übertragung im Stream? Gibt es eine Wiederholung? Hier erfahren Sie alles.

Helene Fischer Fans dürfen sich freuen: Mitte November lädt der erfolgreiche Popstar auf Sat.1 zu einem "Abend im Rausch" ein. Was genau das bedeutet? In diesem Text beantworten wir Ihnen alle wichtigen Fragen rund um die TV-Show: Wann ist der Sendetermin, worum geht es genau, wie ist die Übertragung in TV und Stream und gibt es eine Wiederholung von "Helene Fischer – Ein Abend im Rausch"? Wir haben alle Infos für Sie.

Sendetermin von "Helene Fischer – Ein Abend im Rausch"

„Helene Fischer – Ein Abend im Rausch“ ist am Freitag, den 12. November 2021 auf Sat.1 zu sehen. Die musikalische TV-Show im Herbst startet um 20.15 Uhr.

"Helene Fischer – Ein Abend im Rausch": Übertragung im TV und Live-Stream

"Helene Fischer – Ein Abend im Rausch" läuft nicht nur im Free-TV auf Sat.1. Der Sender bietet auch einen Live-Stream auf Joyn.de an. Dafür ist aber eine Registrierung notwendig.

Video: SAT.1

Wiederholung vom TV-Event auf ProSieben: „Helene Fischer – Ein Abend im Rausch“

Eine Wiederholung des Fernsehevents läuft am 18. November 2021 auf ProSieben - direkt im Anschluss an die musikalische Castingshow "The Voice of Germany".

Die Show „Helene Fischer – Ein Abend im Rausch“ - Stefan Raab als Music Supervisor

Zusammen mit TV-Produzent Stefan Raab unterhält Helene Fischer mit der Show „Helene Fischer – Ein Abend im Rausch“ das Publikum. Sie performt Live die Songs ihres neuen Albums "Rausch", welches am 15. Oktober 2021 erscheint. Eine typische Musikshow eben - oder doch nicht? Der Popstar liefert nicht nur eine Live-Performance, sondern bekommt besondere Unterstützung von einer Live-Band und Stefan Raab in der Rolle des Music Supervisors. Dadurch bekämen die Songs einen exklusiven Touch - für Einzigartigkeit sei also gesorgt. SAT.1-Senderchef Daniel Rosemann sagt: "Ihre Ideen und ihre Kreativität versprechen in jedem Fall einen besonders rauschenden Abend.“ Eine zusätzliches Special: Die Show findet in einem Theater statt und garantiert eine intime Atmosphäre.

Helene Fischer – Ein Abend im Rausch: eine außergewöhnliche TV-Übertragung. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Ungewöhnliche Einblicke in das Leben von Helene Fischer bei „Helene Fischer – Ein Abend im Rausch“

Das neue Album "Rausch" von Helene Fischer feiert am Sendetermin schon fast sein einmonatiges Jubiläum, doch welche Bedeutung haben die Songs für die Sängerin? In einem Gespräch mit dem Moderator Steven Gätjen gewährt der Popstar tiefe Einblicke in ihr Leben und ihre Karriere. Unter anderem erzählt sie, weshalb ihr Album "Rausch" das wohl persönlichste ihrer bisherigen Diskografie ist. Das TV-Highlight überzeugt also nicht nur musikalisch, sondern auch mit dem richtigen Maß an Persönlichkeit.

Das Album "Rausch" als Ursprung der TV-Übertragung „Helene Fischer – Ein Abend im Rausch“

Schon zum achten Mal verkündet die Sängerin ihren Fans, wann ihr neues Album erscheint.

Für eine Kreativpause und wegen der Corona-Pandemie hat Helene Fischer zuletzt länger auf sich warten lassen. Doch nun ist sie endlich wieder auf den deutschen Bildschirmen zu sehen - und zu hören. Nachdem sie das Erscheinungsdatum ihres neuen Albums "Rausch" veröffentlichte, ließ auch die Ankündigung einer Konzerttour im kommenden Sommer nicht mehr lang auf sich warten. Ein weiteres "Überwältigendes Gefühl" bereitet der 37-Jährigen momentan ihre Schwangerschaft. Berauschend - nicht nur für die Zuschauer der TV-Show.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.