Helene Fischer Show 2018: Die Gäste Panorama

Zur Helene Fischer Show 2018 hat die Star-Sängerin viele berühmte Gäste eingeladen. Hier ein Überblick darüber, was die Zuschauer am 25. Dezember erwartet.

In der Helene Fischer Show 2018 am ersten Weihnachtsfeiertag schlüpft die erfolgreiche Sängerin wieder in die unterschiedlichsten Rollen und präsentiert ihre beliebtesten Hits. Das Publikum erwartet ein Programm aus viel Musik, Artistik und zahlreichen Inszenierungen.

Viele berühmte Gäste bei der Helene Fischer Show 2018

Die Entertainerin hat zahlreiche Musikgrößen eingeladen, die mit ihr gemeinsam verschiedene Duette präsentieren werden. Unter anderem werden Italiens Superstar Eros Ramazotti und Schlager-Power-Frau Maite Kelly zu Gast sein. Ein ganz besonderes Duett wird Paola Felix performen. Sie singt nach langjähriger musikalischer Pause gemeinsam mit Helene Fischer ihren Hit "Blue Bayou". Außerdem wird der Soulmusiker Stefan Gwildis zusammen mit dem Gebärdenchor "HandsUp"auftreten.

Neben den vielen Musikern sind auch Promis aus anderen Branchen eingeladen. Neben dem kanadischen Schauspieler Kiefer Sutherland wird auch der deutsche Schauspieler Florian David Fitz zu Gast sein. Für die Lacher des Abends könnten die Comedians Olaf Schubert und Martin Schneider sorgen.

Helene Fischer Show 2018: Die Gästeliste

Die Schlagersängerin hat zahlreiche nationale und internationale Gäste eingeladen. Mit dabei sind:

Kiefer Sutherland

Eros Ramazotti,

Maite Kelly

Florian David Fitz

Olaf Schubert

Martin Schneider

Luis Fonsi

Michelle und Kerstin Ott

Ina Regen

Luca Hänni

Paola Felix

Ben Zucker

Eli

Stefan Gwildis

Farid

"Blondy"

Philias Martinek

Gebärdenchor "HandsUp"

Akrobaten von "Zurcaroh"

Die Helene Fischer Show läuft schon zum sechsten Mal im TV

Die letzte Show-Ausgabe aus dem Jahr 2017 war ein voller Erfolg: Sie erreichte 6,12 Millionen Zuschauer und damit einen Gesamtmarktanteil von 19,7 Prozent. Bei der Helene Fischer Show handelt es sich um eine Gemeinschaftsproduktion in Kooperation mit dem ORF und SRF.

Die Show läuft am 25. Dezember ab 20.15 Uhr auf ZDF.

