"Helene Fischer Show" 2019: Gäste mit Andreas Gabalier, Termin, Übertragung im TV und Stream

Die "Helene Fischer Show" 2019 läuft am 25.12.19 im ZDF. Gäste, Programm, TV und Live-Stream und Wiederholung: Alle Infos zur Weihnachtsshow gibt es hier.

Die "Helene Fischer Show" 2019 läuft an Weihnachten im Fernsehen. Welche Gäste sind dabei? Alle Infos zu Termin, Programm, TV, Live-Stream und Wiederholung lesen Sie hier.

Alle Jahre wieder kommt auch die " Helene Fischer Show" zu Weihnachten. Auch in diesem Jahr soll die Sängerin im ZDF wieder für Unterhaltung sorgen.

Schon im Vorfeld gibt es Spekulationen über mögliche Überraschungs-Gäste: Wird Helene Fischer ein Duett mit Superstar Robbie Williams singen? Das Ex-Mitglied der britischen Band "Take That" präsentiert auf seinem neuem Weihnachtsalbum nämlich das Lied "Santa Baby" mit der beliebten deutschen Musikerin. Doch kommt Robbie Williams auch in die "Helene Fischer Show"?

In diesem Artikel gibt es nicht nur die Infos zur Übertragung im TV und Stream und zum Termin der Sendung. Wir geben auch einen Überblick über die Gäste. Mit dabei ist auch Andreas Gabalier, über den in den sozialen Netzwerken aktuell diskutiert wird.

Es gibt sogar Boykott-Aufrufe gegen die "Helene Fischer Show", da es immer wieder Vorwürfe gegen Gabalier gibt, rechtspopulistisch und homophob zu sein. Der Sänger selbst hat das immer zurückgewiesen.

"Helene Fischer Show" 2019: Sendetermin zu Weihnachten

Die "Helene Fischer Show" soll eine Weihnachtssendung für die ganze Familie sein - ganz bewusst hat sich das ZDF deswegen für eine Ausstrahlung am ersten Weihnachtsfeiertag entschieden. Die Show läuft am 25.12.19 um 20.15 Uhr im Zweiten.

Die Show dauert zwar rund drei Stunden. Auf den ersten Weihnachtsfeiertag folgt aber bekanntlich ein weiterer Feiertag - alle großen und kleinen Fans von Helene Fischer können am nächsten Tag also ausschlafen.

"Helene Fischer Show" 2019: Gäste am 25.12.19 mit Andreas Gabalier

Lange wurde die Gästeliste vom ZDF geheimgehalten. Doch mittlerweile ist bekannt, welche Stars an der "Helene Fischer Show" 2019 teilnehmen. Die Künstlerinnen und Künstler kommen aus verschiedenen Bereichen: Von Pop und Schlager über Tanz und Artistik bis hin zu Comedy ist alles dabei.

Das sind die Gäste:

Bülent Ceylan (43), Comedian aus Mannheim

(43), Comedian aus Andreas Gabalier (35), österreichischer Schlagerstar

(35), österreichischer Schlagerstar Engelbert (83), britischer Schlagersänger

Roland Kaiser (67), deutsche Schlagerlegende

(67), deutsche Schlagerlegende Howard Carpendale (73), südafrikanisch-deutscher Schlagersänger

(73), südafrikanisch-deutscher Schlagersänger Mark Forster (36), deutscher Songwriter und Coach bei " The Voice of Germany "

(36), deutscher Songwriter und Coach bei " " Nick Carter (39), Sänger und Ex-Mitglied der US-Boygroup " Backstreet Boys "

(39), Sänger und Ex-Mitglied der US-Boygroup " " Michelle Hunziker (42), schweizerisch-italienische Moderatorin (u.a. "Wetten dass..?")

(42), schweizerisch-italienische Moderatorin (u.a. "Wetten dass..?") Freya Ridings (25), britische Sängerin (u.a. "Lost without you")

(25), britische Sängerin (u.a. "Lost without you") Martina Hill (45), ZDF -Comedian (u.a. "Heute-Show") und Schauspielerin

(45), -Comedian (u.a. "Heute-Show") und Schauspielerin Ralf Schmitz (45), Schauspieler, Komiker, Moderator und Musiker

(45), Schauspieler, Komiker, Moderator und Musiker Oonagh (29, bürgerlich Senta-Sofia Delliponti ), Sängerin und Musicalschauspielerin, Echo-Preisträgerin

), Sängerin und Musicalschauspielerin, Echo-Preisträgerin das Ensemble des Musicals "Die Päpstin"

der Chor "Gregorian"

Crossed Swords Pipes & Drums, schottisch inspirierte Dudelsack-Gruppe

das Ensemble der 20er-Jahre-Show " Berlin Berlin "

" die libanesische Tanzgruppe Mayyas

"Helene Fischer Show": Programm zu Weihnachten 2019

Noch sind kaum Informationen über das genaue Programm der Show veröffentlicht worden. Einen spektakulären Gastauftritt wird es aber geben: Helene Fischer soll mit ZDF-Urgestein Thomas Gottschalk (69) sowie den Schauspielern Heinz Hoenig (68) und Mark Keller (54) einen Ausschnitt aus dem Musical-Klassiker "My Fair Lady" singen.

Das Zweite verspricht zudem Überraschungs-Duette, Artistik, Musical-Einlagen und natürlich vor allem eines: viel Musik und Weihnachtsstimmung.

Übertragung: Wo läuft die "Helene Fischer Show" 2019 live im TV und Stream? Gibt es Wiederholungen?

Wie in den vergangenen Jahren läuft die "Helene Fischer Show" 2019 am 25.12.19 im ZDF. Zeitgleich kann die Sendung im Live-Stream in der ZDF-Mediathek verfolgt werden.

Wiederholungen im TV sind bisher nicht geplant. Allerdings hat das ZDF eine umfangreiche Online-Mediathek, in der die Show im Anschluss an die Live-Übertragung im TV zur Verfügung steht. (dfl)

