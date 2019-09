vor 32 Min.

Helene Fischer gibt 2020 wieder Konzert - allerdings in Österreich

Helene Fischer ist wieder da: Nach ihrer Auszeit gibt sie im Frühjahr 2020 wieder ein Konzert, zu dem jeder kann - allerdings in Österreich.

Helene Fischer ist zurück auf der großen Bühne. Im Frühjahr 2019 hatte die Sängerin angekündigt, dass sie sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurückzuziehe. Doch jetzt ist klar: Es wird wieder ein Konzert geben nächstes Jahr. Das allerdings wird in Österreich sein.

Helene Fischer hatte sich zuletzt immer mehr aufgelastet - das heißt mehr Konzerte, größere Touren, größere Shows. Zwölf Konzerte mit mehr als 500.000 Zuschauer absolvierte sie allein im Sommer 2018. Dann kamen die gesundheitlichen Probleme: Die 35-Jährige musste Konzerte absagen. Das war dann der Wendepunkt für Deutschlands Schlager-Königin - sie stellte fest, dass sie Freiraum brauche.

Helene Fischer nahm einige Monate Auszeit

Atemlos war das Leben der Helene jahrelang, dann zog sie sich also plötzlich zurück. Nach fünf Monaten des "Offline-Seins" schrieb sie dann im Juni auf Instagram, sie wolle diesen Weg weiter gehen. Wolle "einfach mal Job Job sein" lassen.

Ganz weg war und ist sie allerdings nie gewesen. Im August kam ein Konzertfilm heraus. Im Oktober wird sie beim Firmenjubiläum des Kleiderherstellers Trigema auftreten – allerdings vor geladenen Gästen. An Weihnachten wird es zudem eine neue Ausgabe der „Helene-Fischer-Show“ geben, wie das ZDF bestätigte.

Konzert von Helene Fischer in Österreich - Tickets bald im Vorverkauf

Und im Frühjahr kommenden Jahres wird Helene Fischer nun wieder ein öffentliches Konzert geben. Beim Sound & Snow in Gastein am 4. April 2020 werde Helene Fischer "das Gelände am Fuße der neuen Schlossalmbahn mit Sicherheit in einen brodelnden Hexenkessel verwandeln und für eine einmalige Konzert-Sensation 2020 sorgen", teilte die Leutgeb Entertainment Group GmbH mit.

Der Ticketvorverkauf starte am Mittwoch, 11. September 2019, um 9 Uhr bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet, hieß es. (AZ)

