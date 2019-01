08:55 Uhr

Helene Fischer kündigt eine Pause an Panorama

Helene Fischer und Florian Silbereisen standen bei den "Schlagerchampions" nach ihrer Trennung erstmals gemeinsam auf der Bühne. Eine Nachricht ging dabei fast unter.

Helene Fischer und Florian Silbereisen haben ihren ersten gemeinsamen Auftritt nach ihrer Trennung mit Bravur gemeistert. In der live übertragenen ARD-Show "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" zeigten sich beide Musikstars von ihrer professionellsten Seite. "So losgelöst frei, frei, frei", sang Helene Fischer im silbrig-glänzenden Kleid. Souverän und perfekt - wie ihre Fans sie lieben. Bei ihrem späteren Aufeinandertreffen mit ihrem Ex-Freund Florian Silbereisen wirkte sie zunächst leicht nervös.

Helene Fischer kündigt Pause an

"Jetzt erstmal durchatmen", sagte der, als er Arm in Arm mit seiner Ex auf der Bühne stand. Das Publikum war angesichts so viel spürbarer Nähe aus dem Häuschen.

Die letzten Monate seien natürlich etwas turbulent gewesen, erzählte Helene Fischer, die mittlerweile einen neuen Freund hat. Und dann folgte eine Nachricht, die vor lauter "Wie verhalten sich Helene Fischer und Florian Silbereisen nach ihrer Trennung?" fast ein wenig unterging: Die 34-Jährige wollte sich nach den vergangenen eineinhalb Jahren mit zwei Tourneen nun ein bisschen Ruhe gönnen, ein bisschen zurückziehen. Genauere Angaben dazu machte Helene Fischer nicht.

Florian Silbereisen und Helene Fischer: Was wird aus seinem Tattoo?

Die Fans des ehemaligen Traumpaares interessierten sich an diesem Abend aber auch für ganz andere Antworten. Zum Beispiel auf folgende Frage: Was passiert mit dem großen Tattoo, das Helenes Gesicht zeigt und auf Florians Oberarm prangt? "Ich würde niemals auf den Gedanken kommen, dieses Tattoo nur im Geringsten zu entfernen", sagte der 37-Jährige. "Wir beide hatten zehn Wahnsinnsjahre, und das ist immer Teil meines Lebens." Er werde das Tattoo immer mit Stolz tragen, sagte Silbereisen neben seiner sichtlich gerührten Ex-Freundin - so trage er als Schlagerfan die Allerbeste auf dem Arm. (AZ)

