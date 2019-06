12:17 Uhr

Helene Fischer verlängert ihre Auszeit - trotz neuer Songs

Helene Fischer ist während ihrer Kreativ-Pause nicht untätig gewesen. Im neuen Kinofilm "Traumfabrik" singt sie den Titelsong "See You Again".

Helene Fischer meldet sich auf Instagram mit einem neuen Song zurück. Die Schlagersängerin will ihre Kreativ-Pause dennoch verlängern und hofft auf Verständnis.

Helene Fischer ist zurück - zumindest in den sozialen Medien. Nachdem es in den vergangenen Monaten sehr still um die Sängerin wurde, meldete sich der Schlager-Star vergangenen Donnerstag auf Instagram. Über den Social-Media-Kanal erklärt Helene Fischer ihren Fans die Beweggründe für "diese Phase des Offline-Seins" und veröffentlichte ein neues Lied. Gleichzeitig kündigte die 34-Jährige an, sich in nächster Zeit weiterhin aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen.

Helene Fischer genießt ihre Kreativ-Pause

Sie nutze die Zeit, um sich ganz auf Familie und Freunde zu konzentrieren und um sich "von allem, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, etwas zu erholen", so Fischer. Kurz vor Weihnachten hatten Helene Fischer und Florian Silbereisen nach zehn Jahren Beziehung ihre Trennung öffentlich gemacht. Anschließend gab Helene Fischer bekannt, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gebe : Thomas Seitel. Ihr neuer Partner ist Tänzer und Luftakrobat und gehört zur Tour-Crew der Sängerin.

Kurz nach der offiziellen Bekanntmachung der Trennung von Florian Silbereisen verabschiedete sich die Sängerin dann in eine Kreativ-Pause und auch auf ihren Social-Media-Kanälen wurde es ab Januar ruhig. Die Auszeit tut der 34-Jährigen offenbar gut: "Gerade in diesen Phasen merke ich, wie beflügelnd und reich das Leben sein kann, weil man wirklich nicht viel braucht, um glücklich zu sein", so Helene Fischer.

"Wohlfühlpfunde": Helene Fischer äußert sich zu Baby-Gerüchten

Ihre fünfmonatige Social-Media-Pause hat die Schlagersängerin jedoch nicht ganz untätig verbracht. Anfang Juni soll Helene Fischer die Kreativ-Pause bereits für ein Privatkonzert unterbrochen haben. Auch ein Auftritt in Frank Elstners Talk-Show "Wetten, das war's..?" ist geplant, das Gespräch soll ab Ende Juni auf YouTube zu sehen sein.

In ihrem Instagram-Post veröffentlichte Helene Fischer zudem das Musikvideo zum neuen Kinofilm "Traumfabrik", dessen Titelsong "See You Again" sie singt. Der Film spielt im Jahr 1961 und handelt von einer Liebesgeschichte, die im Filmstudio Babelsberg beginnt und durch den Mauerbau in Berlin bedroht wird. Filmstart in den deutschen Kinos ist der 4. Juli.

Schließlich kommentierte der Schlagerstar noch kursierende Baby-Gerüchte mit einem Augenzwinkern. Sie freue sich auf "viele weitere schöne Augenblicke" mit ihren Fans und hoffe, diese nähmen es ihr nicht übel "wenn ich erst mal weiterhin diesen Weg der wertvollen Menschen- und Lebenszeit gehe und einfach mal Job Job sein lasse und in vollen Zügen das Leben genieße, mit allem Drum und Dran - auch mit ein paar Wohlfühlpfunden mehr - denn so schmeckt das Leben", so Fischer zu ihrer Gewichtszunahme. (AZ)

