"Her mit der Marie!": Lohnt sich der Wiener Tatort heute? Panorama

Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) in einer Szene des Tatorts "Her mit der Marie!".

Der Wiener Tatort taucht am Sonntag ein ins dreckige Milieu der Kriminellen - großartige Gangster inklusive. Das erwartet Sie in "Her mit der Marie!".

"Her mit der Marie!" heißt der neue Tatort aus Wien, der heute (20.15 Uhr) im Ersten läuft. Hier erfahren Sie, worum es geht, was bei den Kommissaren läuft - und ob sich das Einschalten lohnt.

Handlung: Darum geht es beim Tatort heute

Unweit einer Landstraße im Wiener Umland bietet sich den Ermittlern der BK-Sonderkommission ein schockierendes Bild: Ein Mann wurde erschossen, verbrannt - und damit möglichst wenig Spuren bleiben, wurden ihm auch noch die Zähne ausgeschlagen. Mit allen Mitteln arbeiten sich Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) Schritt für Schritt voran: Was ist passiert? Und wer ist der Tote? War es ein gezielter Mord, oder ist etwas ganz anderes auf tragische Art und Weise schiefgegangen?

Die Leiche ist kaum mehr identifizierbar. Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) stehen im Tatort "Her mit der Marie!" erst mal vor einem Rätsel. Bild: Hubert Mican, ARD Degeto/ORF

Erst nach und nach kommt ans Licht, dass der Geldbote vom „Dokta“ (Erwin Steinhauer), einem alteingesessenen Wiener Großkriminellen, überfallen wurde. Es ging also sehr wahrscheinlich um eine ordentliche Summe. Nur: Wer ist allen Ernstes so verrückt und lebensmüde, ausgerechnet den „Dokta“ zu berauben? Das fragen sich in diesem Fall nicht alleine Moritz und Bibi, sondern auch der auf Vergeltung drängende Bestohlene selbst. Für Moritz und Bibi heißt das, so schnell wie möglich einen Mörder zu finden.

Trailer: Vorschau auf den Tatort aus Wien

Vorschau zum "Tatort: Her mit der Marie!" Das Team aus Wien ermittelt am Sonntag für euch in dem neuen Fall "Her mit der Marie!". Mehr: www.tatort.de Gepostet von Tatort am Freitag, 12. Oktober 2018

Kritik: Lohnt es sich, bei "Her mit der Marie!" einzuschalten?

Nach 13 Tatort-Minuten greift Bibi Fellner zur Bierflasche. Verfällt die Majorin, nachdem sie lange trocken war, denn wieder dem Alkohol? Offenbar wollten die Österreicher mit „Her mit der Marie!“ wieder etwas Spannung reinbringen in die alte Dienst-Ehe von Bibi und Oberstleutnant Moritz Eisner. Denn es knirscht beträchtlich zwischen dem Wiener Ermittler-Duo. Bibi verschweigt dem Partner jedenfalls wichtige Hinweise. Auch, dass sie ihren alten Bekannten, den Geldboten „Inkasso Heinzi“ schützen will.

Leider bremsen die Szenen mit den Ermittlern den schwarzhumorigen Blick ins Verbrecher-Milieu. Der fällt so aus, wie man es sich in einem Wiener Krimi mit viel Lokalkolorit vorstellt. Der Dokta – Strizzi, also Zuhälter – ist stets hinter der „Marie“ (für Preußen: „dem Geld“) her.Und hat sich ausgerechnet den Kleinganoven „Pico Bello“ als Nachfolger ausgeschaut, der im Auto „Irgendwann bleib i dann dort“, die Griechenland-Schnulze von STS, plärrt.

Bibi Fellner (Adele Neuhauser) im Gespräch mit "Inkasso Heinzi" (Simon Schwarz). Eine Szene aus dem Wiener Tatort "Her mit der Marie!". Bild: Hubert Mican, ARD Degeto/ORF

Da schmeckt einiges nach den Krimis von Stefan Slupetzky und dem frühen Henrich Steinfest. Ein Kompliment auch an die Schauspieler: Die Wiener Erwin Steinhauer als Dokta und Simon Schwarz alias Inkasso Heinzi sind einfach großartig.

Sendetermine: So geht's weiter beim Tatort

21. Oktober: "Tatort: KI" (München)

28. Oktober: "Tatort: Blut" (Bremen)

04. November: "Tatort: Der Mann, der lügt" (Stuttgart)

11. November: "Polizeiruf 110: Für Janina" (Rostock)

18. November: "Tatort: Treibjagd" (Hamburg/Umgebung)

