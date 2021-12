Hertha BSC - Dortmund (BVB): Liveticker und Bundesliga-Übertragung im TV und Live-Stream

Hertha BSC trifft heute am 18. Dezember auf Borussia Dortmund. Alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream sowie einen Live-Ticker zeigen wir Ihnen hier.

Am letzten Spieltag im Jahr 2021 empfängt der Bundesligist aus der Hauptstadt Hertha BSC den starken Gegner aus Dortmund. Der BVB hat die Chance auf die Tabellenführung noch nicht aufgegeben und so zählt für die Borussen jeder Punkt. Aber auch die Berliner haben jeden Punkt nötig, um nicht in Richtung Abstiegsplätze zu rutschen.

Sie möchten mehr Infos zum Bundesliga Spiel zwischen Hertha BSC und dem BVB Dortmund erfahren? Hier finden Sie nicht nur alle Infos rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit, sondern wir präsentieren Ihnen auch einen Liveticker inklusive Spielstand und Aufstellung. Wird das Spiel auch im Free-TV laufen?

Hertha BSC - Dortmund: Termin und Uhrzeit für den Anstoß in der Bundesliga

Am Samstag, 18. Dezember 2021, um 18.30 Uhr trifft Hertha BSC auf den BVB Dortmund. Anpfiff des Spiels ist im Olympiastadion in Berlin.

Video: ProSieben

Berlin gegen BVB: Übertragung im TV und Live-Stream beim Fußball - auch gratis im Free-TV und Stream?

In der Saison 2021/22 gibt es für alle Fußballbegeisterten ohne kostenpflichtige Abos keine Samstagsspiele zu sehen. Auch das Topspiel zwischen der Hertha und dem BVB läuft nicht im Free-TV, sondern nur im Pay-TV auf dem Sender Sky. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream finden Sie hier auf einen Blick:

Spiel: Hertha BSC - BVB Dortmund , 17. Spieltag der Bundesliga 2021/22

- , 17. Spieltag der Bundesliga 2021/22 Datum: Samstag, 18. Dezember 2021

Samstag, 18. Dezember 2021 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky Sport

Sky Übertragung im Live-Stream: kostenpflichtig bei Sky

Liveticker zu Hertha BSC - Borussia Dortmund Dortmund: Aufstellung, Spielstand, Ergebnis, Tabelle und Spielplan

In unserem Liveticker können Sie alle Spiele der Bundesliga live mitverfolgen, wenn es Ihnen nicht möglich ist die Partien live im TV oder Stream zu sehen. Neben dem aktuellen Spielstand können Sie in unserem Liveticker auch alle wichtigen Infos zu gelben und roten Karten, Toren, Auswechslungen und Kommentare zu den spannendsten Momenten der Spiele nachlesen. Zusätzlich finden Sie dort die Ergebnisse der anderen Spiele der Bundesliga-Saison 2021/22 und die Mannschaftsaufstellung:

Lesen Sie dazu auch

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung der Bundesliga 2021/22 live im TV und Online-Stream

Sie benötigen in der aktuellen Saison zwei kostenpflichtige Abonnements, um die Spiele der Bundesliga live sehen zu können. Der Großteil der Partien wird 2021/22 auf dem Pay-TV Sender Sky und auf der Streaming-Plattform DAZN zur Verfügung gestellt. Ein Paar Spiele werden aber auch im Free-TV auf Sat.1 zu sehen sein, wie beispielsweise das Spiel zum Rückrundenauftakt, das Freitagabendspiel am 17. Dezember zwischen Bayern und Wolfsburg, die Relegation und der Supercup. Die Zusammenfassung aller Spiele können Sie wie gewohnt kostenlos in der Sportschau im Ersten sehen.

Hier sind die Infos zur Übertragung der Bundesligaspiele:

Bundesliga-Übertragung auf Sky: alle Partien am Samstag, Dienstag und Mittwoch

alle Partien am Samstag, Dienstag und Mittwoch Bundesliga-Übertragung auf DAZN : alle Freitagsspiele, alle Sonntagsspiele sowie fünf Montagsspiele

alle Freitagsspiele, alle Sonntagsspiele sowie fünf Montagsspiele Bundesliga-Übertragung auf Sat.1 : insgesamt neun Spiele der Bundesliga-Saison

Hertha BSC - BVB Dortmund : Bilanz und Infos

In der vergangenen Saison 2021/22 konnten die Dortmunder beide Spiele für sich entscheiden. In der Hinrunde 2020/21 erzielte der BVB einen Auswärtssieg von 2:5 gegen die Hertha. In der Rückrunde ging das Spiel mit einem Heimsieg der Borussen von 2:0 gegen die Berliner aus. Im DFB-Pokal hatte Dortmund bisher auch immer gegen Hertha BSC gewinnen können.