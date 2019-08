vor 37 Min.

"Herz über Kopf" live im TV: Start, Sendetermine, Schauspieler, Handlung

"Herz über Kopf" kommt täglich live im TV und Stream auf RTL. Der TV-Start war am 26.08.2019. Sendetermine, Schauspieler und Handlung - hier lesen Sie die Infos.

"Herz über Kopf" ist am 26.08.2019 um 17.00 Uhr im TV auf RTL gestartet und wird nun von montags bis freitags live im TV und Stream zu sehen sein. Die neue Serie handelt von einer tragischen Familiengeschichte mit Intrigen, Romanzen und Krimi-Flair.

Sendetermine, Schauspieler und Handlung - erfahren Sie hier mehr zu "Herz über Kopf".

"Herz über Kopf" läuft live im TV und Stream

Die Sendung ist täglich auf RTL zu sehen - außer am Wochenende. Hier auf dieser Seite finden Sie auch den Live-Stream des Senders über TV Now. Der Service ist aber nur in den ersten 30 Tagen kostenlos, danach fallen 4,99 Euro im Monat an.

TV-Start und Sendetermine: Wann kann man "Herz über Kopf" sehen?

"Herz über Kopf" startete am 26. August und ist ab jetzt immer montags bis freitags von 17 Uhr bis 17.30 Uhr zu sehen. Hier die Sendetermine von Woche 1 im Überblick.

Montag, 26.08.19, Folge 1

Dienstag, 27.08.19, Folge 2

Mittwoch, 28.08.19, Folge 3

Donnerstag, 29.08.19, Folge 4

Freitag, 30.08.19, Folge 5

Besetzung: Welche Schauspieler spielen bei "Herz über Kopf"?

Mandy Neidig spielte die die alleinerziehende Mutter Kathi

Felix Maximilian spielt den Polizisten Robert

Daniel Sellier spielt den Familienvater Manuel

Sarah Mangione spielt Kathis kleine Schwester

Die Handlung von "Herz über Kopf" auf RTL

Die alleinerziehende Mutter Kathi steht bei "Herz über Kopf" vorerst im Zentrum der Handlung. Denn: Ihr Mann Manuel ist vor zwei Jahren spurlos verschwunden und wird seither ohne Erfolg gesucht. Zurückgelassen hat er Kathi und ihre zwei gemeinsamen Kinder Marie (17) und Kai (12). Als Kathi auch noch in einen Autounfall verwickelt ist, wird die Geschichte gänzlich kurios: Die Familie wird von Robert gerettet - und das nicht durch Zufall. Er soll wohl wissen, weshalb Kathis Mann verschwunden ist, heißt es auf RTL.

"Herz über Kopf": Vorschau auf die 1. Folge

Kathi und ihre Kinder sind in einen schweren Autounfall verwickelt, doch Robert kann sie in letzter Sekunde aus dem brennenden Auto retten. Er wurde als Polizist auf die Familie angesetzt, um den vermissten Manuel zu finden - der jedoch verdächtigt wird, einen Polizisten ermordet zu haben. Kathi ahnt das jedoch nicht und verliebt sich in Robert. (AZ)

