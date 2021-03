13:55 Uhr

Herzogin Kate schreibt Brief an Familie von Sarah Everard

Herzogin Kate soll sich einem Medienbericht zufolge mit einem Brief an die Familie von Sarah Everard gewendet haben. Die Frau von Prinz William hatte selbst in der Gegend gewohnt.

Herzogin Kate hat einem Medienbericht zufolge der Familie von Sarah Everard einen persönlichen Brief geschrieben. Der Palast wollte dies nicht kommentieren.

Die britische Herzogin Kate (39) hat einem Zeitungsbericht zufolge an die Angehörigen von Verbrechensopfer Sarah Everard geschrieben. "Kates Brief war zutiefst persönlich und von Herzen", zitierte die Zeitung "Daily Mirror" am Samstag eine namentlich nicht genannte Quelle. Der Kensington-Palast teilte mit, er wolle "private Korrespondenz" nicht kommentieren. Die 33-jährige Sarah Everard war Anfang März mutmaßlich von einem Polizisten von einer Straße in Südlondon entführt und getötet worden. Kate hatte zum Gedenken an die junge Frau während einer Mahnwache Blumen niedergelegt.

Fall Sarah Everard: Herzogin Kate wendet sich in Brief an die Angehörigen

Die Ehefrau von Prinz William (38) habe ihre Traurigkeit über den Verlust ausgedrückt, den Sarahs Familie und Freunde erfahren haben, hieß es weiter. "Sie schrieb, sie wisse, dass Worte nicht ändern können, was passiert ist." Aber sie habe die Angehörigen wissen lassen wollen, dass sie und Sarah in ihren Gedanken sind.

Kate wohnte vor ihrer Beziehung mit William gemeinsam mit ihrer Schwester Pippa Middleton in einer Wohnung nur wenige Kilometer entfernt von der Gegend, in der Sarah Everard verschwand. Medien berichteten, Kate habe sich daran erinnert, wie es war, als junge Frau abends alleine durch die Straßen zu laufen. Aus dem Umfeld von Sarah Everards Familie hieß es laut "Mirror", der Brief habe die Angehörigen "extrem berührt". (dpa)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen