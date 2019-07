vor 2 Min.

Heuschrecken-Schwärme fallen über Las Vegas her

Riesige Heuschrecken-Schwärme suchen derzeit die US-amerikanische Stadt Las Vegas heim. Die für ihre zahlreichen Kasinos bekannte Spieler-Stadt ist im Ausnahmezustand.

Las Vegas wird derzeit von riesigen Schwärmen von Heuschrecken heimgesucht. Millionen der Insekten bedecken Straßen, Gehwege und Häuser. Normalerweise ist die Glücksspielhauptstadt in Nevada nur für ihre vielen Kasinos und Schwärme von Touristen aus aller Welt bekannt. Doch momentan herrscht in Las Vegas aufgrund der nahezu biblischen Insektenplage der Ausnahmezustand.

Heuschrecken in Las Vegas: Touristen erstaunt über das skurrile Schauspiel

Vor allem Touristen sind von dem nicht alltäglichen Schauspiel verblüfft - im Netz häufen sich Fotos und Videos, die das Ausmaß der Insektenplage zeigen. Der amerikanische Nachrichtensender CNN hat dieses Video auf Twitter geteilt, das eindrücklich vermittelt, wie viele Heuschrecken die Stadt derzeit heimsuchen:

Thanks viewer Casee Terman for sending this CRAZY grasshopper video taken in Las Vegas tonight. I took out the expletives and added sound effects. .@News3LV pic.twitter.com/7VRhOB3k9S — Reed Cowan (@reedNews3LV) 26. Juli 2019

Grund zur Panik besteht jedoch nicht, wie der Insektenforscher Jeff Knight Journalisten mitteilte. Er betonte, dass die etwa vier Zentimeter großen Heuschrecken keine Gefahr darstellen und für Menschen völlig ungefährlich seien: "Sie übertragen keine Krankheiten. Sie beißen nicht. Und sie gehören nicht zu den Arten, die wir als Problem einstufen". Auch Gartenbesitzer müssen sich laut Knight keine Sorgen machen – nicht einmal dort verursachen die Insekten große Schäden.

Heuschrecken sind in Las Vegas nur auf der Durchreise

Die Landwirtschaftsbehörde von Nevada vermutet, dass der ungewöhnlich feuchte Winter und und Frühling der Grund für die Plage sein könnten. Darüber hinaus ist sich Jeff Knight sicher, dass die Heuschrecken in Las Vegas nicht lange bleiben werden. Der Insektenforscher glaubt, dass die Insekten ihren Weg nach Norden fortsetzen und Las Vegas in spätestens zwei Wochen wieder verlassen haben werden: "Sie kommen an, machen es sich gemütlich und in der Nacht brechen sie wieder auf und fliegen weiter", sagte er. Der Experte verrät außerdem, wie sich Bewohner der Stadt vor den Heuschrecken schützen können. Er empfiehlt gelbes Licht zu nutzen, da die Insekten von ultraviolettem Licht angezogen werden. Sollten dennoch Heuschrecken in die Wohnung gelangen, rät der Experte dazu, sie einfach mit dem Staubsauger einzusaugen. (AZ)

