Heute DSDS 2020, Folge 7: Die Kandidaten und Songs am 25.1.20

DSDS 2020: In Folge 7 versetzt eine Show-Einlage mit Lack und Leder Dieter Bohlen in schlechte Stimmung. Die Kandidaten heute am 25.1.20 hier in der Vorschau.

Bei DSDS 2020 steht heute Abend, am 25.01.2020, Folge 7 auf dem Programm. Insgesamt wollen zehn neue Kandidaten die Jury von sich überzeugen. Einige setzen dabei auf ihre Stimme, andere auf Körpereinsatz: Mit einer anzüglichen Show-Einlage versucht die 29-jährige Kandidatin Lydia in die nächste Runde zu kommen.

Dieter Bohlen scheint die Leder-Darbietung allerings wenig zu gefallen: "Wenn ich einen Body hätte wie du, hätte ich mich ziemlich bekleidet", kommentierte der Poptitan grimmig. Welche Kandidaten heute Abend bei DSDS 2020 sonst noch auftreten und welche Songs sie performen, sehen Sie hier in der Vorschau: DSDS 2020 heute am 25.1.2020: Lack und Leder in Folge 7.

DSDS 2020, Folge 7 heute am 25.1.20: Kandidaten-Vorschau im Überblick

Liron Blumberg (16) aus Zürich ( Schweiz ) mit "When I Was Your Man" von Bruno Mars und "Someone You Loved" von Lewis Capaldi

( ) mit "When I Was Your Man" von und "Someone You Loved" von Ann-Sophie Kemmerling (19) aus Altena mit "Keine Maschine" von Tim Benzko

(19) aus mit "Keine Maschine" von Tim Benzko Kosta Kreativa (28) aus Berlin mit "Dancing On My Own" von Calum Scott

mit "Dancing On My Own" von Calum Scott Daniel Kirchhoff (30) aus Obernzell mit "Achy Breaky Heart" von Billy Ray Cyrus und "H.O.L.Y." von Florida Georgia Line

mit "Achy Breaky Heart" von und "H.O.L.Y." von Georgia Line Lydia Kelovitz (29) aus St. Egyden a. Steinfeld ( Österreich ) mit "Pony" von Ginuwine und "Purple Rain" von Prince

a. Steinfeld ( ) mit "Pony" von Ginuwine und "Purple Rain" von Prince Andrin Hofstetter (18) aus Kaltbrunn ( Schweiz ) mit"Treat You Better" von Shawn Mendes

( ) mit"Treat You Better" von Elena Abdullaeva (18) aus Offenbach mit "Mother Earth" von Within Temptation

mit "Mother Earth" von Within Temptation Ramon Zamani-Pour (23) aus Siegen mit "Dirty Diana" von Michael Jackson und "Grenade" von Bruno Mars

und "Grenade" von Paulina Wagner (23) aus Köln mit "Für Dich" von Vanessa Mai

(23) aus mit "Für Dich" von Vanessa Mai Fabian Schmidt (20) aus Oberhausen mit "Marmor, Stein und Eisen bricht" von Drafi Deutscher und "Sie liebt den DJ" von Michael Wendler

Folge 7 von DSDS 2020 kommt heute Abend um 20.15 Uhr bei RTL. (AZ)

