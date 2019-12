vor 32 Min.

Heute "Das Supertalent" 2019: Die Kandidaten in Folge 12

Bei "Das Supertalent" 2019 läuft heute Abend bei RTL läuft Folge 12. Unter anderem dabei: ein Kettensägenschnitzer, Schattentänzer und Striptease-Boys.

Neue Folge von "Das Supertalent" 2019: Heute Abend läuft auf RTL eine weitere Show mit Talenten der unterschiedlichsten Art. Es wird noch skurriler, falls das überhaupt möglich ist - von die Jury tritt in Folge 12 unter anderem ein Kettensägenschnitzer.

Was dürfen die Zuschauer am heutigen Samstag bei "Das Supertalent" erwarten? Hier gibt es eine Vorschau auf die Kandidaten.

"Das Supertalent" 2019, Folge 12: Die Kandidaten von heute

Fabien Ropraz (34) und Ioulia Ioudina (31) aus Sorens in der Schweiz: Sie trainieren und tanzen seit Anfang 2014 zusammen. Hauptberuflich leitet die gelernte Sportlehrerin gemeinsam mit ihrem Mann, der auch als Softwareentwickler arbeitet, eine Bäckerei. Als Duo "Intense Feelings" wollen die beiden Schweizer am Samstag mit ihrer temporeichen Mischung aus Akrobatik und Rock’n’Roll überzeugen.

Florian Lindner (35) aus Königsee: "Ich bin seit 15 Jahren Kettensägenschnitzer, das heißt ich säge mit grobem Werkzeug filigrane Skulpturen", sagt Lindner. Im März 2011 entschied er sich dafür, sich mit seiner Holzkunst selbstständig zu machen. Inzwischen ist er sogar dreimaliger Deutscher Meister in der Kettensägenkunst. "Ich hoffe, dass alles klappt und dass es den dreien gefällt", wünscht sich der 35-Jährige für seinen Auftritt auf der Supertalent-Bühne.

Die "Alpin Drums" aus Riederau: Hans Mühlegg (50), Jörg Regenbogen (41), Bodo Matzkeit (52), Raimund Bierling (52) und Thomas Gugger (52) trommeln auf Alltagsgegenständen wie Werkzeugkisten oder Milchkannen. Das Percussion Quintett war schon in großen TV-Shows zu Gast, hatte Auftritte in ganz Europa und im Oman. Nun folgt "Das Supertalent". "Hier wollen wir berühmt werden", erklärt Hans Mühlegg selbstbewusst.

Veronika Khistova (14) aus der Ukraine: Sie tanzt seit ihrer Kindheit Ballett und trainiert fast täglich. Am Samstag überrascht die 14-Jährige mit ihrer ganz eigenen Mischung aus Ballett, Handstandakrobatik und Comedy-Elementen.

Jens Thiel (42) aus Jena: Eigentlich ist Thiel Oberkommissar bei der digitalen Forensik der Kriminalpolizei. In seiner Freizeit ist der 42-jährige begeisterter Mundtrompeter, das heißt er ahmt ausschließlich mit seinem Mund den Sound einer Trompete nach. Ob der Thüringer mit seiner Mundtrompete die Supertalent-Jury begeistern kann?

Franziska Janina Gollowitsch (28) aus Graz in Österreich: Die Inhaberin der Tanzschule "Dance! Alles außer Standard!" ist hauptberuflich Assistenzärztin im Bereich Anästhesie. In ihrer Freizeit widmet sie sich ihrer 13-köpfigen Tanzgruppe, mit der sie seit Weihnachten 2018 an ihrer Schattenspiel-Performance arbeitet. Gollowitsch kündigt an: "Das, was wir zeigen, wird vielleicht nicht das sein, was man normalerweise von einer Tanzgruppe erwartet."

Ripley Looyé (11) aus Amsterdam: Im Alter von fünf Jahren hörte er das erste Mal eine Arie von Maria Callas – und seine Leidenschaft war geweckt: "Ich liebe die Oper!" Der Niederländer träumt davon, eines Tages Opernsänger zu werden. Am heutigen Samstag tritt der Elfjährige mit der Arie "O Mio Babbino Caro" von Giacomo Puccini vor die Jury. "Das ist ein trauriger Song, mehr Gefühl geht nicht", freut sich Dieter Bohlen auf Ripleys Auftritt.

Natasha Korotkina (30) aus der Ukraine: Die 30-Jährige mischt den klassischen Bauchtanz mit Einflüssen aus dem Schamanismus. Ob sie die Jury damit verzaubern kann?

Bernard Wall (65) aus Hasenmoor: Der gebürtige Engländer hat ein Hobby, das er bislang noch mit niemandem geteilt hat: Er komponiert eigene Lieder mit einer Software am PC und singt. Für seine Eigenkomposition, die er heute auf der Supertalent-Bühne präsentiert, war der ESC-Hit "Euphoria" die Inspiration.

Sara Twister (33) aus Berlin: Für ihren Auftritt auf der Supertalent-Bühne hat die Artistin ihren Bogen dabei: "Ohne den gehe ich nirgendwo hin. Ich mag die Kraft, die Ästhetik und das Gefährliche daran". Und dafür braucht die 33-Jährige dann ausgerechnet die Unterstützung von Bruce Darnell.

Filip Drogos (26) aus Polen: Hauptberuflich arbeitet der Radiologe in einem Onkologie-Zentrum mit Krebspatienten. Seine Arbeit führt oftmals auch zu negativen Emotionen, die der Pole am besten durch das Tanzen verarbeiten kann. Drogos tanzt Modern, Contemporary und Pole.

Nicola Virdis (37) aus Italien: Der 37-Jährige hat an der Turiner "Cirko Vertigo School" studiert. Mit der Zeit schuf der Italiener mehrere Kunstfiguren und ist unter anderem auch als Clown auf Kinderstationen in Krankenhäusern tätig. Auf der Supertalent-Bühne schlüpft der Comedian in die Rolle eines Musikfans aus den 80er Jahren – inklusive Kassettenrecorder und Bandsalat.

Jailton Carneiro de Jesus (43) aus Schweden: Der Brasilianer hat lange Jahre beim Cirque de Soleil gearbeitet und betreibt mittlerweile seinen eigenen Zirkus in Schweden. Sein Traum war es schon immer, mit seiner Familie auftreten zu können. Mit Töchterchen Lorena (9) wurde ein echtes Zirkuskind geboren: Sie trainiert Zirkuskünste seitdem sie fünf Jahre alt ist. Auf der Supertalent-Bühne zeigen Vater und Tochter eine Doppeltrapez-Nummer, für die sie seit einem Jahr regelmäßig zusammen trainieren.

"Candy Men" aus Amsterdam: Mit Benedict (39), Tim (29), Andy (27), Jaimito (26) und Robin (21) wird es heiß auf der Supertalent-Bühne, denn die fünf Tänzer ziehen sich beruflich aus. Die Striptease-Gruppe gibt es seit fünf Jahren. Ob die Niederländer mit ihrer sexy Performance bei Jurorin Sarah Lombardi punkten können?

Heute "Das Supertalent" 2019 live im TV und Stream sehen

"Das Supertalent" gibt es heute am Samstag, den 07.12.19, ab 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Wer die Folge nicht im TV verfolgen kann, kann sie auch online im RTL -Live-Stream bei TV NOW.de und in der TV NOW App abrufen. TV NOW ist allerdings kostenpflichtig. (AZ)

