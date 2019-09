vor 2 Min.

Heute "Das Supertalent" 2019: Die Vorschau auf Folge 2

Bei "Das Supertalent" 2019 treten auch in dieses Jahr wieder ganz spezielle Menschen auf. Heute strahlt RTL die 2. Folge von Staffel 13 aus. Was wird geboten? Die Infos.

Seit dem 14. September suchen Dieter Bohlen und seine Co-Jurymitglieder bei „Das Supertalent“ 2019 wieder einzigartige Talente und Persönlichkeiten. Hier erfahren Sie, was Sie in der heutigen Folge 2 erwarten dürfen.

Die große Samstagabendshow lässt die Zuschauer wieder über einzigartige und skurrile Talente staunen. Die Aufzeichnungen der Castings haben vom 10. August bis zum 25. August 2019 im Metropoltheater in Bremen stattgefunden. Das große Finale gibt es dann am 21. Dezember live aus den MMC Studios in Köln.

Neu in der Jury ist Sarah Lombardi. Die 26-jährige Sängerin, Entertainerin und Influencerin wird gemeinsam mit Dieter Bohlen und Bruce Darnell das spektakulärste und außergewöhnlichste Unterhaltungstalent suchen.

Kandidaten: Wer darf man heute bei "Das Supertalent" 2019 erwarten?

Manche Zuschauer dürften schon die erste Folge etwas trashig gefunden haben, aber da ist durchaus noch Luft nach unten. Jede Menge Tänzer und Artisten unterschiedlichster Qualität - daran ist man gewöhnt, und es sind ja durchaus erstaunliche Talente darunter. Aber was kann beispielsweise Stefani (Steffi) Schönfeld aus Recklinghausen? Sie tanzt nicht, sie singt nicht, sie macht keine Akrobatik und auch keine Zaubertricks. Sie ist - halten Sie sich fest - Kunst-Häklerin. Sozusagen. Für eines ihrer Kunstwerke hat sie ungefähr drei Wochen und über 50.000 Knoten gebraucht. Auf die Reaktion der Jury darf man gespannt sein.

Ansonsten gibt es auch heute wieder jede Menge schräger, aber auch staunenswerter Nummern: Wendi Superstar beispielsweise, die ihre Brüste zu heißer Musik zucken und kreisen lässt. Die junge Sängerin Nina Richel aus Hildesheim, die schon mit Jury-Mitglied Sarah Lombardi bei DSDS war und unter die besten zehn kam. Oder Annette Peters (49) und Chris Blessing (28) aus Stuttgart. Die beiden haben sich erst vor rund einem Jahr bei einem Zirkustraining in einer Zirkusschule kennengelernt und festgestellt: „Wir harmonieren gut miteinander.“ Seit einigen Monaten treten sie als Duo auf.

"Das Supertalent" 2019 - letzte Woche fiel auf RTL der Startschuss

In 14 Folgen der Talentshow werden die unterschiedlichsten Künstler auf der Bühne ihr Können präsentieren und um den Titel „Das Supertalent" 2019 kämpfen. Ob Einzeltalent oder Gruppe, jung oder alt, Amateur oder Profi, Mensch oder Tier: „Das Supertalent“ ist die Show, in der absolut jedes Talent seinen Platz hat. Von faszinierender Akrobatik und fesselnden Feuershows über Magie bis hin zu Comedy- und Gesangtalenten - bei "Das Supertalent" 2019 gibt es keine Grenzen.

Wie funktioniert "Das Supertalent" 2019? Wie geht die Jury vor?

Eine dreiköpfige Jury bewertet die Performances. Mit dem Drücken des grünen Buzzers zeigt der Juror, dass ihm der Auftritt gefällt. Wenn ein Auftritt nach Auffassung eines Jury-Mitglieds voll daneben ist, kann er oder sie das mithilfe des roten Buzzers ebenso unmissverständlich wie lautstark anzeigen. Mit zwei roten Buzzern ist der Traum vom Supertalent für diese Staffel ausgeträumt: Raus, Abmarsch, Backstage.

Mit dem „Goldenen Buzzer“ hat jedes Mitglied der Jury die Möglichkeit, seine Mitjuroren zu überstimmen und einen Kandidaten direkt ins Finale zu befördern. Jedes Jurymitglied hat dazu zweimal die Möglichkeit, so dass auf diese Art sechs Finalisten gewählt werden.

Die übrigen Bewerber, die in den Castings überzeugen, erhalten von der Jury eine „Stern-Medaille“. Am Ende aller Castingauftritte wählt die Jury aus diesen noch einmal die besten Talente aus, die dann ebenfalls ins Finale kommen. (AZ)

