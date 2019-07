vor 24 Min.

Heute "Der Traumjob - bei Jochen Schweizer": Live, Kandidaten, Start

Unternehmer Jochen Schweizer sucht in "Der Traumjob - bei Jochen Schweizer" nach einem neuen Geschäftsführer. Hier die Infos zu Start, Übertragung, Ablauf und Kandidaten.

In sechs Folgen will Jochen Schweizer auf ProSieben am Dienstag einen neuen Mitarbeiter finden bei "Der Traumjob - bei Jochen Schweizer". In Folge 3 müssen sich die acht Kandidaten in Österreich beweisen. Unter anderem werden sie eine Nacht in einem hängenden Zelt an einer Bergwand zu verbringen. Bei der sogenannten Business-Challenge ist eher Kreativität gefragt: Wer hat die besten Ideen für ein Tagesprogramm in einem Bike-Park ? Das Team mit dem besten Pitch punktet bei Jochen Schweizer.

Aber wo und wann wird "Der Traumjob – bei Jochen Schweizer" ausgestrahlt?

"Der Traumjob - bei Jochen Schweizer" im TV und Stream: Start-Termin

Die neue TV-Show startete am Dienstag, 9. Juli, um 20.15 Uhr auf ProSieben. Alle weiteren Folgen werden ebenfalls immer dienstags ausgestrahlt. "Der Traumjob - bei Jochen Schweizer" lässt sich auch über die kostenlose Streaming-Plattform Joyn verfolgen.

So läuft die Sendung "Der Traumjob - bei Jochen Schweizer" heute ab

In der Show müssen die Bewerber dem Sender zufolge das längste Bewerbungsgespräch "aller Zeiten" überstehen. In jeder Woche besuchen sie neue Länder und müssen sich dort vielfältigen und anspruchsvollen Aufgaben stellen. Der Kandidat, der Jochen Schweizer am Ende am meisten von sich überzeugen konnte, erhält eine gutbezahlte Schlüsselposition in Schweizers Unternehmen.

Die Kandidaten bei "Der Traumjob - bei Jochen Schweizer"

Fünf Frauen und sechs Männer wollen Jochen Schweizer bei "Der Traumjob" von sich überzeugen. Diese Bewerber machen mit:

Jessica (28) aus Bayern (Projektmanagerin in einer Marketingagentur)

(Projektmanagerin in einer Marketingagentur) Daniel (42) aus Sachsen (Coach im Personalwesen)

(Coach im Personalwesen) Afrodite (35) aus Berlin (Inhaberin einer Marketing-Plattform)

(Inhaberin einer Marketing-Plattform) Patrick (33) aus Nordrhein-Westfalen (Reiseverkehrskaufmann)

(Reiseverkehrskaufmann) Anja (31) aus Berlin (Freelancerin im Tourismus-Bereich)

(Freelancerin im Tourismus-Bereich) Peter (35) aus Bayern (Marketing-Manager im Online-Handel)

(Marketing-Manager im Online-Handel) Frank (46) aus Baden-Württemberg (Dipl.-Ingenieur)

(Dipl.-Ingenieur) Danny (29) aus Nordrhein-Westfalen (Projektmanager im Bereich Customer Operations)

(Projektmanager im Bereich Customer Operations) Catharina (30) aus dem Saarland (Shop-Managerin bei einem Kreuzfahrtanbieter)

(Shop-Managerin bei einem Kreuzfahrtanbieter) Zilbear (40) aus Baden-Württemberg (Gastronom, Verleger, Vermieter von Ferienwohnungen)

(Gastronom, Verleger, Vermieter von Ferienwohnungen) Nergiz (38) aus Nordrhein- Westfalen (Inhaberin eines Kiosks, eines Bistros, eines Spielwarengeschäfts und einer Textilreinigung)

