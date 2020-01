vor 2 Min.

Heute Dschungelcamp 2020, Tag 15: Neuer Regelverstoß am 24.1.2020?

Dschungelcamp 2020, Folge 15: Zur Überraschung aller musste gestern Elena Miras ihre Koffer packen und das Camp verlassen. Wer muss heute gehen? Hier die Vorschau.

Dschungelcamp 2020: Tag 15 im Dschungel. Heute steht das Halbfinale der 14. Staffel an. Wer zieht ins Finale ein? Wer muss in die Dschungelprüfung? Hier eine Vorschau.

Vorschau zu Folge 15 am 24.1.20 - Dschungelcamp 2020 heute: Erneuter Regelverstoß?

Die vorherrschenden Dschungelregeln sorgten in der gestrigen Folge für Verwirrung. Nachdem sich die Camper, sowohl am Lagerfeuer als auch am Badeweiher, wo sich die Kandidaten laut Regelwerk nur zu zweit aufhalten dürfen, voneinander entfernten, entbrannte ein eine heftige Diskussion über die zu beachtenden Regeln.

Schließlich sind alle Stars verwirrt, was nun ein Regelverstoß ist. Als alle Camper wieder am Feuer versammelt waren, machte Elena eine Ansage: "Ich habe euch etwas zu sagen. Nichts Positives! Wir können jetzt alle wieder gleich schlechte Laune haben." Elena nimmt sich das Regelwerk vor: "Wir denken ja alle, dass wir die Regeln verstanden haben, haben wir aber anscheinend doch nicht." Aufgebracht belehrt sie ihre Mitcamper. Egal dürfe ihnen ein Regelverstoß nicht sein, denn es können immer Konsequenzen drohen. Die Luxusartikel wurden ja bereits eingezogen. Ob die Camper heute an Tag 15 erneut eine Strafe erwartet?

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!": Wer schafft es an Tag 15 ins Finale?

Noch immer sind sowohl die Zuschauer als auch die Camper von Elena Miras Auszug überrascht. Diese war im Camp stets für die Stimmung verantwortlich gewesen - wenn auch nicht immer für gute. Heute an Tag 15 des Dschungelcamps zeigt sich, wer ins Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" einziehen wird. Eine Chance auf den Sieg haben noch Daniela Büchner, Markus Reinecke, Prince Damien, Raúl Richter und Sven Ottke.

IBES-Vorschau zu Tag 15: Wer muss zur Prüfung antreten?

Vor dem großen Finale des diesjährigen Dschungelcamps muss aber noch einmal eine Dschungelprüfung absolviert werden. Dabei hoffen die verbleibenden Stars heute auf besonders viele Sterne: Nachdem Danni Büchner und Prince Damien gestern Null Sterne erkämpften, dürften die Mägen bereits knurren.

Das Halbfinale des Dschungelcamps sehen Zuschauer heute am 24.1.20 um 22.15 Uhr auf RTL. (ts)

