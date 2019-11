vor 35 Min.

Heute Finale: "Grill den Henssler" live im TV und Stream

"Grill den Henssler" kommt heute mit dem Finale ive im TV und Stream. Hier erfahren Sie mehr zur Übertragung der Kochshow mitsamt Sendeterminen.

Für das Finale von " Grill den Henssler" 2019 hat der Star-Koch wieder drei Promis in die Show eingeladen, die gegen ihn antreten werden. Axel Stein ist seit vielen Jahren mit dem Kochprofi befreundet. Er war bereits 2014 in der Sendung zu Gast. Damals hatte er sich gegen Henssler durchgesetzt - das will der Gastgeber natürlich nicht auf sich sitzen lassen.

Auch Tim Beck hat Steffen Henssler schon einmal eine Niederlage verpasst - der Musiker konnte die Jury mit seinem Gericht von sich überzeugen. Ob das heute Abend auch wieder gelingt und welcher prominente Gast außerdem sein Können am Herd unter Beweis stellt, erfahren Sie hier in unserer Vorschau: "Grill den Henssler" heute, am 24.11.19: Die Gäste im Staffelfinale.

"Grill den Henssler" 2019 heute live TV und Stream: Die Sendetermine

Folge 1: Sonntag, 27.10.2019 um 20.15 Uhr

Folge 2: Sonntag, 03.11.2019 um 20.15 Uhr

Folge 3: Sonntag, 10.11.2019 um 20.15 Uhr

Folge 4: Sonntag, 17.11.2019 um 20.15 Uhr

Folge 5: Sonntag, 24.11.2019 um 20.15 Uhr

Live-Stream und TV: Letzte Woche lief das "Grill den Henssler Kids-Special".

In der vorletzten Folge präsentierte Vox seinen Zuschauern eine ganz besondere Premiere: Das „Grill den Henssler Kids-Special“. Zugunsten des Spendenmarathons beim Schwester-Sender RTL ist Steffen Henssler zum ersten Mal in der Geschichte der Kochshow gemeinsam mit Kindern am Herd gegen die Promis angetreten. Bei dieser Aufzeichnung waren ausnahmsweise auch kleine Zuschauer willkommen.

"Grill den Henssler" 2019 als Wiederholung

Sendung verpasst? Neben dem fixen Sendetermin bei Vox kann man die einzelnen Folgen auch nachträglich im Stream auf TVNOW abrufen. Auch live lassen sich die Folgen im Stream sehen. Der ist allerdings nicht kostenlos, man muss sich anmelden und monatlich 4,99 Euro zahlen. (AZ)

Themen folgen