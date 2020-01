vor 19 Min.

Heute Folge 3: "The Biggest Loser" 2020 live im TV und Stream

Sat.1: "The Biggest Loser" 2020 läuft heute mit Folge 3 live im TV und Stream. Alles zur Übertragung im TV und Live-Stream erfahren Sie hier.

" The Biggest Loser" läuft heute wieder live im TV und Stream.. Mehr Infos gibt es in der Vorschau: "The Biggest Loser" 2020, Folge 3 heute am 19.1.20: Die Nerven liegen blank.

Lesen Sie hier alle Infos zur Übertragung von "The Biggest Loser" 2020 live im TV und Stream.

"The Biggest Loser" heute live im TV und Stream - Folge 3

Der Startschuss für "The Biggest Loser" 2020 fiel am Sonntag, 5.1.20, um 16.30 Uhr bei Sat.1. Nach Folge 1 nehmen die weiteren Folgen wieder ihren gewohnten Sendeplatz ein. Diese werden jeweils am Sonntag um 17.30 Uhr zu sehen sein - auch heute mit Folge 3. Alle Folgen der aktuellen Staffel laufen live im TV und Stream, können aber auch über die kostenlose Streamingplattform Joyn abgerufen werden. Diese benötigt keine Registrierung und ist jederzeit kostenfrei verfügbar.

Übertragung: "The Biggest Loser" live im TV und Stream

Bei "The Biggest Loser" dreht sich alles um den Start in ein neues, gesundes Leben: Die übergewichtigen Kandidaten leben in einem Lager zusammen und wetteifern um die größte Gewichtsabnahme. Wer am meisten Gewicht verliert, darf sich über ein Preisgeld von 50.000 Euro freuen. Die Show wurde bereits 2009 mit Moderatorin Katarina Witt zum ersten mal auf ProSieben ausgestrahlt. Seit der vierten Staffel zeigt Sat.1 zeigt die Sendung unter der Moderation von Christine Theis.

