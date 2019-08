vor 52 Min.

Heute Rallye Deutschland 2019: Strecken, Termine, Tickets

Die ADAC-Rallye in Deutschland läuft vom 22. bis zum 25. August im Saarland. Alle Infos rund um Termine, Strecken und Tickets gibt es hier in der Übersicht.

Am Donnerstag startete die ADAC Rallye in Deutschland. Bis Sonntag, den 25. August, wird der Motorsportwettbewerb im Saarland und der Region ausgetragen. Der Wettbewerb umfasst 19 Wertungsprüfungen, ehe der Sieger der ADAC Rallye Deutschland 2019 am Sonntag das Siegertreppchen im Servicepark am Bostalsee besteigen darf. Hier sehen Sie alle Termine und Strecken in der Übersicht.

ADAC Rallye Deutschland 2019: Termine und Strecken

Die ADAC Rallye Deutschland umfasst im Jahr 2019 insgesamt 344.040 Streckenmeter, die auf 19 Wertungsprüfungen aufgeteilt sind. Welche Strecken die Rennfahrer in diesem Jahr bewältigen müssen, sehen Sie hier:

Donnerstag, 22. 8.19

19.08 Uhr - WP1, St. Wendeler Land (5.17 km)

Freitag, 23. 8.19

10.14 Uhr - WP2, Stein und Wein 1 (19.44 km)

11.08 Uhr - WP3, Mittelmosel 1 (22.00 km)

12.43 Uhr - WP4, Wadern – Weiskirchen (19.27 km)

15.42 Uhr - WP5, Stein und Wein 2 (19.44 km)

16.36 Uhr - WP6, Mittelmosel 2 (22.00 km)

18.11 Uhr - WP7, Wadern – Weiskirchen (29.27 km)

Samstag, 24. 8.19

08.16 Uhr - WP8, Freisen 1 (14.78 km)

09.19 Uhr - WP9, Römerstraße 1 (12.28 km)

11.04 Uhr - WP10, Freisen 2 (14.78 km)

12.07 Uhr - WP11, Römerstraße 2 (12.28 km)

15.08 Uhr - WP12, Arena Panzerplatte 1 (10.73 km)

15.46 Uhr - WP13, Panzerplatte 1 (41.17 km)

19.08 Uhr - WP14, Arena Panzerplatte 2 (10.73 km)

19.41 Uhr - WP15, Panzerplatte 2 (41.17 km)

Sonntag, 25.8.19

07.48 Uhr - WP16, Grafschaft 1 (28.03 km)

09.41 Uhr - WP17, Dhrontal 1 (11.69 km)

10.10 Uhr - WP18, Grafschaft 2 (28.03 km)

12.18 Uhr - WP19, Dhrontal 2 Power Stage (11.69 km)

Tickets für die ADAC Rallye 2019 in Deutschland

Auch heuer werden bei der ADAC Rallye 2019 in Deutschland wieder zahlreiche Zuschauer erwartet. Im vergangenen Jahr schauten satte 226.000 Motorsportfans aus der ganzen Welt live vor Ort zu.

Der Eintritt in den Servicepark am Bostalsee ist auch in diesem Jahr kostenlos. Für die Besucher werden 50 verschiedene Zuschauerzonen eingerichtet.

