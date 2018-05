13.05.2018

Heute: Tatort aus dem Schwarzwald. Lohnt sich "Sonnenwende"? Panorama

Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) und Volkmar Böttger (Nicki von Tempelhoff) in einer Szene des Tatorts "Sonnenwende".

Ein totes Mädchen und gefährliche Vaterlandsliebe: Das ist der Stoff im zweiten Schwarzwald-Tatort, der heute Abend in der ARD läuft. Alles zu "Sonnenwende".

"Sonnenwende" heißt der neue Tatort aus dem Schwarzwald, der heute (20.15 Uhr) im Ersten läuft. Hier erfahren Sie, worum es geht, was bei den Kommissaren läuft - und, ob sich das Einschalten lohnt.

Handlung: Darum geht es heute beim Tatort

Familie Böttger betreibt einen Bauernhof im Schwarzwald, mit großem Einsatz, naturnah und bäuerlichen Traditionen verbunden. Als die älteste Tochter Sonnhild (Gro Swantje Kohlhof) plötzlich stirbt, untersuchen Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) den Todesfall.

Ermittler Berg kennt den Vater des toten Mädchens seit seiner Schulzeit. "Das sind ja echt Hardcore-Ökos", sagt seine Kollegin, als sie dem Bio-Bauernhof im Schwarzwald einen ersten Besuch abstatten. "Die machen das richtig hier", meint der Kommissar.

Schnell kommt heraus, dass das Mädchen schwanger war und eine Abtreibung wollte. Ein Arzt gerät wegen des Verdachts der Fehlbehandlung ins Visier der Ermittler - ebenso die Familie. Hinzu kommen sogenannte Heimatfreunde, deren Vaterlandliebe gefährlich ist. Und die beiden Kommissare zweifeln schließlich an sich selbst.

Trailer: Hier finden Sie eine Vorschau auf den Schwarzwald-Tatort

Extra zum "Tatort: Sonnenwende" Habt ihr schon alle Lebensmittel fürs Wochenende angebaut? Der neue Schwarzwald-"Tatort" in Bio-Qualität: morgen um 20:15 Uhr im Ersten. Mehr: www.tatort.de Gepostet von Tatort am Samstag, 12. Mai 2018

Kritik: Lohnt es sich, den Tatort "Sonnenwende" einzuschalten?

Innerhalb der Tatort-Reihe hat die Abteilung Schwarzwald alle Chancen, eine eigene Gattung aufzumachen. Da ziehen Nebelschwaden durch den dunklen Tann, pflegen Sonderlinge ihre Lebensentwürfe und brennen Schnaps aus dem „Ziebärtle“, einer Primitivpflaume.

Dass man die SWR-Produktion „Sonnenwende“ in Verbindung bringt mit „Goldbach“, dem ersten Schwarzwald-Krimi, hat mit Traditionen und fest verwurzelten Weltanschauungen zu tun – da führt ein kurzer Weg vom biologisch korrekten Bio-Bauern und Globalisierungsgegner hin zu Neonazis, dubiosen Heimatschützern und V-Männern. Rechts außen keine Idylle.

Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) in einer Szene des Tatorts "Sonnenwende". Bild: Benoît Linder, SWR

Gäbe es da nicht die Frage, warum sich die Gerichtsmedizinerin hinter dem Begriff „Staatswohl“ und den dafür unter Umständen nötigen Opfern verschanzt, wäre aus dem Tatort ein Heimatfilm mit einem schreienden Großbauern geworden. Auf gute Schauspieler aber darf man sich, was üblich geworden ist, nicht immer rausreden.

Pressestimmen und Quote: Welche Resonanz brachte der letzte Tatort?

Ist das Tatort-Duo aus Münster der Einschaltquoten-König, kann man Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) gut und gerne als Quoten-Prinzen bezeichnen. Seit Jahren liefern die Kölner-Ermittler Top-Quoten - in 2018 (aus Münster lief noch kein neuer Fall) bisher sogar die besten.

Dicke Luft im Hause Schenk – Freddy (Dietmar Bär) erzählt seinem Kollegen Max Ballauf (Klaus J. Behrendt), dass er den Hochzeitstag vermasselt hat. Bild: Thomas Kost, WDR

"Familien" am vergangenen Sonntag war dieses Jahr der dritte Einsatz für die Kommissare vom Rhein - und blieb der Linie treu. Einfaches, solides Krimihandwerk mit guter Story - die Kritiker jedenfalls waren einmal mehr zufrieden (zu den Pressestimmen ). Die Quote schrammte knapp an der 10-Millionen-Marke vorbei und bescherte dem Köln-Tatort starke 29 Prozent Marktanteil.

Sendetermine: Hier die nächsten Folgen der ARD-Krimis "Tatort" und "Polizeiruf 110".

20. Mai: "Tatort: Aus der Tiefe der Zeit" (Wdh., München)

27. Mai: "Tatort: Schlangengrube" (Münster)

03. Juni: "Tatort: Freies Land" (München)

10. Juni: "Polizeiruf 110: In Flammen" (Rostock)

17. Juni: "Tatort: Durchgedreht" (Wdh., Köln)

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Bild: Marion von der Mehden (NDR), dpa

(drs)

Themen Folgen