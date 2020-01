13:30 Uhr

Heute "The Biggest Loser" 2020: Das "Secret Team" ist neu bei Sat.1

Heute "The Biggest Loser" 2020: Das "Secret Team" ist neu bei Sat.1: Sarah und Dominic Harrison.

Heute geht es endlich los: Sat.1 startet Staffel 11 seiner beliebten Abnehm-Show "The Biggest Loser". In dieser Vorschau erfahren Sie, was am 5.1.2020 auf Naxos geboten ist.

Die neue Staffel von " The Biggest Loser" geht heute am 5.1.2020 auf Sat.1 los und bringt gleich mehrere Neuerungen mit sich. Unter anderem gibt es zum ersten Mal ein "Secret Team", das von Sarah und Dominic Harrison gecoacht wird. Ramin und Neu-Coach Petra bekommen also Konkurrenz - und wissen es gar nicht. Nur die Camp-Chefin Dr. Christine Theiss ist eingeweiht.

Vorschau: Heute geht "The Biggest Loser" 2020 an den Start

Die Kandidaten für "The Biggest Loser" 2020 wollen nur eins: Ihr Leben verändern und jede Menge Kilos abspecken. Doch nur wenige erhalten die Chance, bei der Sat.1-Abnehm-Challenge alles zu geben.

Auch für 2020 gab es unzählige Bewerber, von denen 50 potenzielle Kandidaten ausgewählt wurden, um sich in einem Boot-Camp bei den Coaches Petra Arvela und Ramin Abtin zu beweisen. Doch nur wenige Kandidaten können einen Platz im Abnehm-Camp ergattern.

Jede Woche müssen die Kandidaten dort alles geben, um die meisten Kilos zu verlieren - am Ende wird sich entscheiden, wer "The Biggest Loser" 2020 wird und die Siegprämie einheimsen kann - satte 50.000 Euro.

"The Biggest Loser" 2020: Start mit "Secret Team"

Sie inspirieren mehr als drei Millionen Abonnenten allein auf Instagram, 1,1 Millionen Follower haben sie auf YouTube: Jetzt steigt das Social-Media-Power-Paar Sarah und Dominic Harrison auch bei "The Biggest Loser" ein. Ab 5. Januar 2020 trainieren Workout-Profi Sarah Harrison (geb. Nowak) und ihr Ehemann, der ausgebildete Personaltrainer Dominic Harrison, das erste „Secret Team“ in der Geschichte der erfolgreichen Abnehm-Show in Sat.1.

Der Clou dabei: Die "The Biggest Loser"-Coaches Ramin Abtin und Petra Arvela, die ihre 18 Kandidaten im Abnehm-Camp auf Naxos/Griechenland trainieren, wissen noch nichts von dieser direkten Konkurrenz! Nur Camp-Chefin Dr. Christine Theiss ist im Vorfeld eingeweiht. Zum Viertelfinale haben vier der "Secret Team"-Kandidaten die Chance, sich für das Halbfinale der TV-Show zu qualifizieren und damit Kämpfern aus dem Kader von Ramin Abtin und Petra Arvela ihren Platz im Wettkampf streitig zu machen. "Es ist für uns eine absolute Ehre, ein Teil von 'The Biggest Loser' 2020 zu sein“, verkünden Sarah und Dominic Harrison stolz. "Wir begleiten die 'Secret Team'-Kandidaten auf ihrem harten Weg und unterstützen sie mit unserem Know-How dabei, für ihren größten Traum alles zu geben, bis an ihre Grenzen zu gehen und Arbeit, Sport, Ernährung, Freunde und Familie unter einen Hut zu bekommen." (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen