Heute "The Voice Senior" 2019: Welches Coaches bilden die Jury?

Heute "The Voice Senior" 2019: Welches Coaches bilden die Jury? Michael Patrick Kelly gehört dazu.

Heute am Samstagabend dürfen bei "The Voice Senior" Teilnehmer die Jury von ihrer Stimme überzeugen, die älter als 60 sind. Welche Coaches sind 2019 dabei? Hier gibt es die Antwort.

Letzte Woche gab es bei " The Voice Senior" 2019 eine echte Premiere: Mit satten 94 Jahren war Cili aus Essen die älteste Kandidatin, die jemals an einer Folge von "The Voice Senior" teilgenommen hat - weltweit. Viele Zuschauer waren von Cili begeistert und berührt, doch bei der Jury reichte es leider trotzdem nicht. Keiner der Coaches drückte für die 94-jährige Sängerin seinen Buzzer.

Heute werden bei den Blind Auditions zwölf neue Talente ihr Glück versuchen. Wer genau wagt sich heute Abend bei "The Voice Senior" auf die Bühne? Wir verraten es in der Vorschau: "The Voice Senior" heute am 1.12.19: Diese Talente sind dabei..

"The Voice Senior": Welches Coaches sitzen in der Jury?

Sascha Vollmer und Alec Völkel, die Frontmänner von The BossHoss

Zusammen mit ihrem Kollegen Michael Frick gründeten die beiden im Jahr 2004 The BossHoss. Im gleichen Jahr unterzeichneten sie ihren ersten Plattenvertrag bei Universal Music.

Eines ihrer erfolgreichsten Lieder ist "Don't gimme that", das ihnen auch die erste Top 10 Platzierung einbrachte. Seit 2011 machen Sascha Vollmer und Alec Völker bei " The Voice of Germany" mit.

Yvonne Catterfeld

Die 36-jährige Yvonne Catterfeld hat in ihrer Karriere bereits etliche Preise für ihre Leistungen als Musikerin und Sängerin erhalten: einen ECHO als beste Solokünstlerin und die Goldene Stimmgabel.

In ihrer 15-jährigen Musik- und Filmkarriere veröffentlichte Catterfeld sechs Studioalben und landete mehrere Nummer-1-Hits. Außerdem erhielt sie Goldene und Platin-Schallplatten.

Nach einer dreijährigen Gesangspause kehrte sie 2015 als Teilnehmerin bei "Sing meinen Song" und ein Jahr später als Jury-Mitglied bei "The Voice of Germany" zurück.

Yvonne Catterfeld gehört zur Jury von "The Voice Senior". Bild: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner, dpa

Michael Patrick Kelly

Vor kurzem hat Michael Patrick Kelly im neuen "Playmobil"-Film einem Piraten seine Stimme geliehen. Eine Schauspielkarriere will der 41-Jährige nach eigener Aussage allerdings nicht verfolgen: "Synchronsprechen geht noch gerade so. Da muss ich ja nur reden und ein bisschen singen", sagte der Sänger in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur. Er wurde als drittjüngstes Mitglied der Kelly Family bekannt, die Mitte der 90er Jahre berühmt geworden ist und mehr als 20 Millionen Tonträger verkaufte.

Michael Patrick Kelly ist auch als Coach bei "The Voice Senior" 2019 dabei. Bild: Ursula Düren, dpa (Archiv)

Sasha

Sasha ist ein deutscher Popsänger und Schauspieler. 1998 gelang ihm der Durchbruch mit seinem Song "If you believe", der insgesamt mehr als 500.000 Mal verkauft wurde. Seine Plattenverkäufe erhielten 17 Mal den Gold-Status. 2014 nahm er bei "Sing meinen Song" teil und ist seitdem immer wieder im deutschen Fernsehen zu sehen - dieses Jahr auch bei "Schlag den Star". (AZ)

Ebenfalls ein Teil der Jury bei "The Voice Senior" 2019: Sasha. Bild: Marcus Merk (Archiv)

