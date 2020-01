vor 18 Min.

Heute "Trucker Babes": Die Fahrerinnen von Staffel 5

Staffel 5 von "Trucker Babes" läuft heute mit Folge 3 auf Kabel 1. Welche Frauen sind diesmal dabei? Hier finden Sie alle Fahrerinnen im Überblick.

"Trucker Babes" läuft heute Abend wieder live im TV auf Kabel 1. Auch in Staffel 5 sind wieder etliche neue Fahrerinnen dabei. Wir stellen Sie Ihnen hier vor.

In der beliebten Serie geht es um das nicht immer ganz leichte Leben von Frauen am Lkw-Steuer, die sich in einer männerdominierten Berufswelt durchbeißen müssen. Sie müssen tierisch aufpassen, dass sie nicht zwischen Zeitdruck, Fernfahrerjob und Privatleben zermalmt werden. Staffel 5 von "Trucker Babes" läuft aktuell immer sonntags um 20.15 Uhr.

"Trucker Babes", Staffel 5: Die Fahrerinnen

In Staffel 5 nehmen die Zuschauer wieder Platz auf dem Beifahrersitz von einigen sehr unterschiedlichen Frauen. Fans der Show können sich auf alte Bekannte, aber auch neue Gesichter freuen.

Julia Beitler

Julia fährt mit ganz speziellen Trucks auf verschiedene Events in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zusammen mit ihrem Verlobten hat sie eine Firma, die zu Luxus-Toiletten umgebaute Trucks für Veranstaltungen vermietet. Ihren Lkw-Führerschein hat sie während ihrer Schwangerschaft gemacht.

Manuela Richter

Die 30-Jährige ist seit zwei Jahren hauptsächlich montags als LKW-Fahrerin unterwegs, Mutter von zwei kleinen Kindern und arbeitet eigentlich als Arzthelferin. Als Joker unterstützt sie ihre Kollegen in unterschiedlichen LKW.

Auch Manu ist wieder bei "Trucker Babes" unterwegs. Bild: Kabel Eins

Jennifer Schraml

Trucker Babe Jenny hat sich mit dem Lkw-Führerschein einen Kindheitstraum erfüllt. Momentan kann sie nur am Wochenende fahren, dann meistens auf einem Scania mit Tankauflieger in Chrom-Optik, mit dem Sie Milch, Molke und Permeat transportiert.

Tamara Tuttas

Nordlicht Tamara hat die Liebe zum Lkw-Fahren im Blut, schon ihr Vater war Trucker und hat sie im Alter von 8 Jahren das erste mal mit auf Tour genommen. Etwas Besonderes ist ihr Lkw "Diva", der mit dem Namen "Harley Quinn" aus "Suicide Squad" verziert ist. Von Montag bis Freitag ist das Trucker Babe in ganz Deutschland unterwegs.

Mona Krafthöfer

Mona wird auf fast jeder Fahrt von ihrer französischen Bulldogge „Monkey“ begleitet. Ihr LKW „Perle“ hat satte 510 PS unter der Haube – die braucht Mona auch, wenn sie Beton-Fertigteile zu Baustellen transportiert. Die 27-Jährige hat seit Anfang 2018 ihren Führerschein.

Sabrina Reiter

Die 26-Jährige Sabrina hat seit 2016 den LKW-Führerschein. Als Spezialistin für LKW-Überführungen liefert sie international teure Waren aus und betreibt mit ihrem Mann Stefan eine luxuriöse Autoaufbereitung. Monatlich wechselnde Haarfarben und lange, bunte Fingernägel sind ihr Markenzeichen.

"Trucker Babes": Hier zeigen wir Ihnen die Fahrerinnen von Staffel 5 im Überblick. Bild: Martin Saumweber

Jana Vetter

Jana ist schon ein alter Hase auf der Autobahn. Die 42-Jährige macht bereits seit 18 Jahren die Straßen unsicher und verbringt meist die ganze Woche in ihrem Truck. Seit 2018 fährt sie hauptsächlich Frachtcontainer im Hamburger Hafen, seit 2019 wagt sie sich auch an Schwertransporte ran.

Angelika Scherer

Angi hat seit 40 Jahren ihren LKW-Führerschein und fährt seither große Trucks durch ganz Europa. Als alleinerziehende Mutter fuhr sie viele Jahre nur Nahverkehr, doch nun ist ihr Sohn ist 18.

Katrin Oschmann

Katrin Oschmann, genannt "Tinka", ist mit ihrem LKW "Meggie" in ganz Deutschland unterwegs. Mit 40 Tonnen und 450 PS ist der Scania Topliner Hängerzug Katrins ganzer Stolz und treuer Weggefährte.

Lissy Reiterer

Mit ihrem Truck "Pink Lady", den sie seit 6 Jahren fährt, ist die 37-Jährige mit stolzen 730 PS unterwegs. Seit mittlerweile 17 Jahren fährt sie Touren durch Deutschland, Österreich und Italien.

Bettina Lammer

Die 58-Jährige beschloss nach 33 Jahren Selbständigkeit mit eigenem Friseurladen kurzerhand, ihr Leben umzukrempeln und den LKW-Führerschein zu machen. Mittlerweile betreibt sie mit ihrem Mann einen eigenen Viehhandel und ist rundherum zufrieden mit ihrer Entscheidung.

Manu Schuhmacher

Die 28-jährige Manu fährt nun schon seit neun Jahren Sattelschlepper im europäischen Fernverkehr und wohnt in den Niederlanden – und das, obwohl sich ihre Heimatspedition in Deutschland befindet.

Anne Laufer

Anne ist ein „Trucker Babe“ mit Leib und Seele – die 33-Jährige ließ sich sogar ihren LKW „Bruno“ auf die Wade tätowieren. Neben ihren zehn Jahren Berufserfahrung als LKW-Fahrerin ist sie ausgebildete Kosmetikerin und hat u.a. bei der Bundeswehr gearbeitet.

Brita Nowak

Brita lebt und arbeitet seit 1993 in den USA. Sie wurde zur "Overdrive's Most Beautiful 2016" gekürt und ist schon durch 47 Staaten der USA gefahren.

Annette Ullrich

Annette fuhr bereits Tankzüge, Vieh und Schwerlasten und das in ganz Europa von Spanien bis Skandinavien. Die gelernte Friseurin wusste schon nach wenigen Minuten ihrer ersten LKW-Fahrt, dass sie den Führerschein machen und Truckerin werden will.

