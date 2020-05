vor 46 Min.

Heute ist Pfingsten 2020: Bräuche, Bedeutung, Datum - hier alle Infos zu den Feiertagen

Pfingsten 2020: Welche Bedeutung hat Pfingsten eigentlich und welche Bräuche werden gefeiert? An welchem Datum ist Pfingstsonntag und Pfingstmontag?

Pfingsten ist neben Weihnachten und Ostern das wichtigste Fest des Christentums. Welche Bedeutung hat Pfingsten? Welche Bräuche gibt es? Lesen Sie hier die Antworten. Außerdem erfahren Sie hier an welchem Datum Pfingsten 2020 ist - denn Pfingsten 2020 wird nicht nur heute gefeiert.

Gesetzlicher Feiertag: Wann ist Pfingsten 2020?

Der Pfingstsonntag fällt im Jahr 2020 auf den 31. Mai, den heutigen Sonntag. Der Feiertag Pfingstmontag auf den 1. Juni.

Viele Arbeitnehmer können sich durch den bundesweit gesetzlichen Feiertag am Montag über ein langes Wochenende und eine kurze Woche freuen. Außerdem haben viele Schüler Pfingstferien.

Die Bedeutung von Pfingsten

Die Ursprünge des Pfingstfestes finden sich, wie könnte es auch anders sein, in der Bibel. Pfingsten, abgeleitet vom griechischen "pentekoste" bedeutet so viel wie "der fünfzigste Tag". Es ist der 50 Tag nach Ostern, dem Fest der "Auferstehung Jesu".

An diesem Tag endet die Osterzeit und in der Kirche feiert man die Herabkunft des Heiligen Geistes, dem Beistand, den Jesus seinen Jüngern versprochen hatte. Es heißt, 50 Tage nach Ostern trafen sich die Jünger Jesu in Jerusalem. Die Menschen in der Stadt feierten dort gerade ein großes Fest. Doch die Jünger blieben, wie es ihnen von ihrem Herrn aufgetragen wurde, zusammen und beteten - sie hatten viel zu große Angst vor den Männern, die Jesus gefangen nahmen und hinrichteten. Da kam der Heilige Geist wie ein "Brausen" vom Himmel herab und verlieh den Jüngern die Gabe, alle Sprachen zu sprechen.

Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes - Bräuche

Die Fähigkeiten, die die Jünger vom Heiligen Geist empfingen, bezeichnet man als "Pfingstwunder". Nun war es den Jüngern möglich, dass Evangelium auch den Menschen verkünden zu können, deren Sprache sie zunächst nicht mächtig waren. Pfingsten markiert also den Beginn der Missionierung und den Beginn der Kirche an sich.

Aus christlicher Sicht wurde dadurch die „ Babylonische Sprachverwirrung“ aufgehoben. Laut Bibel hatte Gott einst die Menschen für ihre Eigenmächtigkeit beim "Turmbau zu Babel" bestraft, da dieser bis in den Himmel und damit zu Gott reichen sollte.

Im Judentum gehört Pfingsten ebenfalls zu den Hauptfesten. Die Menschen feiern das Fest "Schawuot". An diesem Tag soll das Volk Israel die "Tora" ,die hebräische Bibel, bekommen haben.

