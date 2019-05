05:59 Uhr

Heute ist der Vatertag 2019: Datum, Wetter und Tradition

Heute ist der Vatertag 2019. An diesem Tag stehen die Papas dieser Welt im Mittelpunkt ihrer Familien. Hier erfahren Sie alles rund um den besonderen Tag.

Heute können sich alle Väter dieser Welt freuen - denn es ist Vatertag. In diesem Jahr fällt der Termin auf Christi Himmelfahrt - den 30. Mai. Im Freistaat meint es das Wetter gut mit den Papas und ihren Familien. Laut Deutschem Wetterdienst werden milde 15 bis 22 Grad erwartet, Regen soll ausbleiben.

Sogar Google widmet dem heutigen Vatertag ein eigenes Doodle. Abwechselnd kann man drei kleine Clips sehen. In jedem der Videos kommt ein Enterich mit sechs Jungen vor, die die Farben des Google-Logos tragen. Unter der Suchleiste steht noch der Spruch "An alle Eltern - Danke für alles!". Hinter dem Link versteckt sich eine Seite mit Tipps für die Kindererziehung.

Wann ist der Vatertag 2019?

Am heutigen Donnerstag, 30. Mai 2019, feiern Deutschlands Familien ihre Väter. Dieses Jahr ist der Vatertag besonders spät - genauso wie Christi Himmelfahrt. Der Feiertag findet stets 39 Tage nach dem Ostersonntag statt und ist damit immer ein Donnerstag. Nachdem Ostern 2019 schon recht spät ins Jahr fiel, schob sich auch der Vatertag ans Ende dieses Monats.

Für Familienväter ist dieser Tag wie üblich ein doppeltes Geschenk. Denn wer den Freitag nach Christi Himmelfahrt als Brückentag frei nimmt, kann mit vier Urlaubstagen insgesamt neun Tage freimachen.

Vatertag 2019: Der Brauch stammt ursprünglich aus den USA

Als offizieller Feiertag hat der Vatertag seine Wurzeln in den USA. Dort wird er als ein Ehrentag für Väter ähnlich wie der Muttertag gefeiert. Zurück geht der Feiertag auf Louisa Dodd, deren Vater im Sezessionskrieg 1861-1865 gekämpft hatte. 1910 rief sie eine Bewegung zur Ehrung von Vätern ins Leben. Der damalige US-Präsident Calvin Coolidge griff die Idee auf und empfahl, für Väter einen besonderen Feiertag einzuführen.

Letztlich war es dann US-Präsident Richard Nixon, der den Vatertag 1974 in den Rang eines offiziellen Feiertages erhob. Seitdem wird dieser immer am dritten Sonntag im Juni gefeiert.

Ein wenig anders ist das in Deutschland. Vor allem in Ostdeutschland ist der Tag durch die sogenannte Herrenpartie gekennzeichnet, die auf heidnische Flurbegehungen zurückgeführt wird. Die Teilnehmer machen dabei eine Wanderung, während der zünftig mit Alkohol gefeiert wird. Auch deshalb wird für den Transport von Getränken Bollerwagen, Kremserwagen (Kutschen), Fahrradanhänger, Kärnchen oder Schubkarren, manchmal sogar traktorgezogene Anhänger mitgenommen. Häufig sind die Gefährte - ganz nach altem Brauch - mit Flieder und Birkenzweigen geschmückt.

Christi Himmelfahrt und Vatertag fallen immer zusammen

Der Brauch verlangt übrigens, dass die gestandenen Väter kein eigenes Bier mitbringen oder transportieren müssen. Dieses übernehmen die Junggesellen, sie nehmen den Vätern an diesem Tag symbolisch eine Last ab.

Dass sich Männer an diesem Tag auf ein oder mehrere Bier treffen, kommt auch in Bayern vor. Der Trend geht allerdings dazu, den Vatertag als Familientag zu begehen - oder überhaupt nicht. In einer repräsentativen Befragung des Instituts YouGov gaben nur neun Prozent der Befragten an, dass sie den Vatertag tatsächlich mit Freunden und Alkohol verbracht hatten. 53 Prozent der 988 befragten Männer sagten dagegen, der Tag sei für sie nichts Besonderes.

Trotzdem: Zumindest für viele Kinder hat der Feiertag eine große Bedeutung. So wie am Muttertag der Mutter machen sie an Christi Himmelfahrt ihrem Papa zum Vatertag ein kleines Geschenk.

