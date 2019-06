31.05.2019

Heute ist meteorologischer Sommeranfang 2019 - und es wird heiß

Zugegeben, so richtig wie Sommer fühlt es sich noch nicht an. Trotzdem ist am Wochenende Sommeranfang, zumindest für die Meteorologen.

Heute ist meteorologischer Sommeranfang. Und das Wetter passt perfekt - es wird nämlich richtig warm in Deutschland.

Wann ist offizieller Sommeranfang 2019? Bei dieser Frage muss man unterscheiden. Für die Meteorologen, die in Quartalen rechnen, beginnt der Sommer offiziell immer am 1. Juni. Denn das macht es für die Wetterforscher leichter, Daten zusammenzufassen und zu vergleichen. Damit steht für Meteorologen schon mal fest: An diesem Samstag ist Sommeranfang in Deutschland.

Und die Aussichten auf den meteorologischen Sommeranfang 2019 sind auch tatsächlich sommerlich. Denn nach den verregneten Tagen der letzten Woche steigen die Temperaturen ab Donnerstag - Vatertag - ziemlich schnell an. Und dann sind am Samstag, Sommeranfang, in der Region Augsburg gut 23 Grad drin, am Sonntag steigen die Temperaturen sogar auf frühsommerliche 25 Grad an.

Zum Sommeranfang 2019 wird es warm in Deutschland

„In der ersten Juniwoche startet der Sommer in Deutschland voll durch. Dann werden zum ersten Mal in diesem Jahr 30 Grad und mehr erreicht", sagt Dominik Jung von wetter.net. In diesem Jahr sei die 30-Grad-Marke noch nicht gefallen. "Nächste Woche baut sich aber ein Sommerhoch auf, wenn auch mit Schönheitsfehlern. Es kann nachmittags und abends immer wieder Schauer und Gewitter geben. Die warme Luft kommt aus Südwesteuropa und könnte sich bis Pfingsten bei uns halten. Damit würden auch die Pfingsttage sommerlich warm ausfallen", sagt er voraus

Für die Meteorologen ist der Sommeranfang immer Anfang Juni

Pfingsten 2019 könnte, wenn der Meteorologe Recht behält, also ein erster Hinweis auf den anstehenden Sommer werden. Der kalendarische oder astronomische Sommeranfang ist allerdings erst später. Er beginnt mit dem längsten Tag des Jahres, der sogenannten Sommersonnenwende. Die kann am 20., 21. oder 22. Juni sein.

Im Jahr 2019 ist der kalendarische Sommeranfang am 21. Juni. Was aber gleichzeitig auch bedeutet, dass die Tage danach schon wieder kürzer werden.

Die Sommersonnenwende hat für die Menschen schon seit vielen Jahrhunderten eine besondere Bedeutung - und wird entsprechend gefeiert. Bekanntester Bauch sind große Feuer, die auch als als Veit- oder Johannisfeuer bekannt sind. Die Namen kommen daher, weil der 15. Juni der Tag des Heiligen Veit, und der 24. Juni der Johannistag ist.

Bauernregeln zum Sommeranfang

Geht es nach den alt überlieferten Bauernregeln, lässt sich aus dem Wetter rund um den Sommeranfang und den Juni Einiges für die kommenden Monate herauslesen:

Gibt's im Juni Donnerwetter, wird auch das Getreide fetter.

Wenn kalt und nass der Juni war, verdirbt er meist das ganze Jahr.

Menschensinn und Juniwind ändern sich oft sehr geschwind.

Fällt Juniregen in den Roggen, so bleibt der Weizen auch nicht trocken.

Früher Sommer, schlechte Ernte.

Treibt die Esche vor der Eiche ist der Sommer eine Bleiche.

Mehr zum Wetter lesen Sie im Wetter-Special mit Regenradar hier. (AZ)

Themen Folgen