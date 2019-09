vor 24 Min.

Heute um 9.50 Uhr: Google Doodle feiert den Herbstanfang 2019

Heute ist Herbstanfang 2019 - zumindest astronomisch. Für Meteorologen hat der Herbst dagegen längst begonnen. Das heutige Google Doodle widmet sich dem Herbstsanfang.

Eine schläfrige Erde mit einem braungefärbten Blatt auf dem Kopf. Die Botschaft ist wenig subtil: Heute ist Herbstanfang. Mit diesem niedlichen Doodle feiert Google auf seiner Startseite den Herbstanfang 2019 auf der Erde. Der astronomische Herbstanfang markiert - zusammen mit dem astronomischen Frühlingsanfang - einen der beiden Tage im Jahr, an dem Tag und Nacht genau gleich lang sind.

Herbstanfang - was passiert heute um 9.50 Uhr?

Auf ihrem Weg um die Sonne erreicht die Erde heute um 9.50 Uhr deutscher Zeit eine entscheidende Position: den Herbstpunkt, an dem Tag und Nacht gleich lang sind. Von da an werden die Tage bis zum Winteranfang am 22. Dezember immer kürzer und die Nächte immer länger. Das gilt allerdings nur für die Nordhalbkugel - auf der südlichen Hälfte ist es genau umgekehrt. Daher gilt das Goodle Doodle heute auch nur für den kalendarischen Beginn des Herbstes auf der Nordhalbkugel.

Der Herbst beginnt nicht immer am 23. September, sondern in manchen Jahren auch am 22. September. Das hängt damit zusammen, dass unser Kalender genau 365 Tage beträgt. In Wirklichkeit braucht die Erde für die Umrundung der Sonne allerdings fünf Stunden und 49 Minuten länger. Aus diesem Grund gibt es alle vier Jahre ein Schaltjahr, das diesen Unterschied ausgleichen soll.

Herbstanfang 2019: Das Wetter ist standesgemäß

Und beim Blick aus dem Fester zeigt sich: Der Herbstanfang kommt standesgemäß daher. Der Deutsche Wetterdienst sagt: Es ist wolkig bis regnerisch - und gerade abends wird es unangenehm kühl. Tagsüber betragen die Temperaturen in Bayern zwischen 13 Grad am Alpenrand und 19 Grad örtlich in Oberfranken.

Das ist das Google Doodle zum Herbstanfang 2019. Bild: Google, Screenshot AZ

In seiner Erklärung zum Herbst-Doodle zitiert Google den englischen Dichter John Keats. Dieser beschrieb den Herbst als "season of mists and mellow fruitfulness" (zu deutsch: die Saison der Nebel und der sanften Fruchtbarkeit). So kann man sich über die kürzer werdenen Tage mit frischem Obst aus neuer Ernte hinwegtrösten. Der Herbst ist schließlich auch die Zeit der Ernte. Der Begriff "Herbst" kommt vom germanischen Wort "harbista", das nicht anderes als Ernte bedeutet. (AZ)

