Heute wird es heiß, morgen wird es heißer

Die Hitzewelle hat Deutschland seit Tagen im Griff. Auch heute bleibt es heiß, sonnig und die Luft weiterhin schwül. Wie es in den nächsten Tagen weitergeht.

Die Freibäder sind übersät mit Handtüchern, Eisdielen haben Hochkonjunktur. Seit Tagen bestimmen Sonne, Höchsttemperaturen und schwüle Luft die Wetterlage in Deutschland. Für jene, die arbeiten müssen, bleibt nur zu hoffen, dass der Chef in eine Klimaanlage oder einen Ventilator investiert hat.

Hitzewelle ebbt nicht ab

Heute ändert sich wenig am Wetter der letzten Tage , es bleibt heiß. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) liegen die Höchsttemperaturen heute zwischen 27 und 33 Grad, an den Küsten und in den Bergen kühlt der Wind die Hitze auf etwa 25 Grad. Auch Unwetter und Regenschauer stehen vorerst nicht an, lediglich an den Alpen und im Bayerischen Wald könnte es zu Gewittern kommen. In Augsburg können sich Wolken vor die Sonne schieben, die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 29 Grad.

Morgen legt das Wetter dann noch einen drauf, die Temperaturen steigen auf Höchstwerte von 29 bis 37 Grad - trotz eventueller Regenschauer am Morgen. Über den Tag bleibt die Gewitterwahrscheinlichkeit aber gering. Auch in Augsburg wird es am Montag heißer: Mit 33 Grad liegt der Höhepunkt nochmal vier Grad über dem des Vortages.

Erst zur Mitte der Woche schwingt das Wetter um. Im Norden und Nordwesten kann es am Mittwoch schon zu Gewittern und Hagel kommen, im Südosten bleibt es noch länger sonnig und erst am Donnerstag müssen sich die Bayern auf Unwetter einstellen. Heiß bleibt es aber vorerst trotzdem: Die Höchsttemperaturen liegen weiterhin bei etwa 32 Grad. Bis zum nächsten Wochenende wird sich daran wohl auch wenig ändern.

Warum ist es in manchen Orten heißer als in anderen?

Heißt ist es überall in Deutschland und trotzdem gibt es Unterschiede. Gerhard Lux ist Sprecher des DWD und erklärt die geografischen Unterschiede: "Je höher die Lage, desto kühler", sagt Lux. In den höheren Gebieten sei außerdem die Chance auf nächtliche Auskühlung höher. Steht dagegen derzeit im Talkessel die heiße Luft, ist eine sommerliche Tropennacht fast schon garantiert. Freiburg etwa und die Städte im Rhein-Neckar-Bereich seien schon aufgrund ihrer geografischen Lage Hitze-Kandidaten.

Wie halten es die Arbeitenden im Freien bei dieser Hitze aus? Wir waren in Augsburg unterwegs und haben uns ein paar Tricks geben lassen! Video: Marina Mengele

Zu den Städten, die in den vergangenen Jahren immer wieder zu den heißesten Orten Deutschlands zählten, gehört Kitzingen in Unterfranken. Die Stadt am Main mit etwa 21.000 Einwohnern hält seit drei Jahren den Rekord als heißeste Stadt Deutschlands. Am 5. Juli und 7. August 2015 zeigte das Thermometer dort 40,3 Grad Celsius. Laut DWD ist das die höchste jemals in Deutschland gemessene Temperatur seit Beginn der flächendeckenden Wetteraufzeichnungen 1881. (AZ/dpa)

